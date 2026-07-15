Le CEO de Coinbase l'admet : « nous nous sommes plantés » avec les creator coins

Le layer 2 Base a-t-il fait une promotion trop importante des creator coins lors de l’engouement autour de la SocialFi ? De toute évidence, selon le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui admet s’être « planté » sur le sujet. Mais encore...

Creator coins : Le layer 2 Base a-t-il trop poussé ces tokens ?

Il fut un temps pas si lointain où la SocialFi ambitionnait de révolutionner le secteur des réseaux sociaux en y appliquant les avantages de la finance décentralisée (DeFi), comme dans le cas très symptomatique des « creator coinsv» lancés par des personnalités populaires et associés à un véritable « marché de l'attention ».

Une option largement poussée par le layer 2 Ethereum Base - directement associé à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase - notamment dans le cadre d'un soutien actif et récurrent apporté au protocole Zora, rapidement présenté comme l'un des fleurons de son écosystème... avant de déménager sur Solana en février dernier.

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En parallèle, certaines personnalités influentes au sein de Base vont également lancer des creator tokens, comme par exemple son fondateur Jesse Pollak (JESSE), mais également l'ancien CTO de Coinbase en personne, Balaji Srinivasan (BALAJI). Et autant dire que les performances attendues n'ont pas du tout été au rendez-vous.

Le creator coin JESSE affiche un effondrement de 90 % depuis son lancement

Mais le véritable problème est ailleurs. En effet, ces tokens vont visiblement bénéficier d'un soutien important de la part des équipes de Base, et cela « même lorsque certains créateurs avaient des antécédents douteux », comme ne manque pas de le souligner le compte XD sur le réseau X.

Base a passé plus d’un an à pousser Zora. Est-ce que cela a créé un véritable avantage pour ses utilisateurs ? Pas vraiment. Base a donné plus de visibilité aux projets issus de Coinbase qu’à son écosystème au sens large. Est-ce que cela en valait la peine ? Pas vraiment. Les creator coins ont été mis en avant même lorsque certains créateurs avaient des antécédents douteux. Est-ce que des utilisateurs en ont subi les conséquences ? Oui. XD

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« Nous nous sommes plantés, il est temps de passer à autre chose »

Des remarques qui ont rapidement attiré l'attention du fondateur et CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui se dit « d’accord avec l'analyse sur les content coins ». En effet, il explique comment ces tokens « n'ont pas fonctionné », au point d'avoir déclenché un changement de direction stratégique en début d'année.

Nous nous sommes plantés, il est temps de passer à autre chose Brian Armstrong

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L'occasion pour Brian Armstrong de reprendre également les éléments positifs, comme par exemple le point qu'il présente comme « essentiel » - mentionné comme un avantage concurrentiel indéniable par XD - qui consiste à « orienter les utilisateurs vers des cas d’usage crypto à somme positive ; la liquidité, les utilisateurs et les clients ».

Le CEO de Coinbase en profite également pour répondre aux critiques émises à l'encontre de sa nouvelle orientation en direction de l'IA, en capacité de « générer de l’activité, mais pas de remplacer une véritable communauté », en rappelant que « Base s’est concentré sur le trading, les paiements et les agents (dans cet ordre) », avec « une majorité des ressources actuellement consacrées au trading », même si tous ces domaines restent étroitement liés.

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Source : Brian Armstrong

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