Immutable (IMX) reçoit à son tour un avis Wells de la SEC — Que lui est-elle reproché ?

En fin de semaine, Immutable (IMX), l'entreprise spécialisée sur le secteur des jeux vidéo on-chain, a informé sa communauté qu'elle avait reçu un avis Wells de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC). Après Crypto.com le mois dernier, il s'agit du dernier acteur de l'écosystème en date à avoir été ciblé par l'agence gouvernementale.

Immutable has received a Wells notice from the SEC, the latest in their de facto policy of regulation by enforcement. We received this within hours of our first ever conversation, on a timeline clearly accelerated to land before an election.

Sadly, stories like this are becoming…

— Immutable (@Immutable) October 31, 2024