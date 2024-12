Movement Network lance son airdrop : Tout savoir sur la distribution de tokens MOVE

Un nouvel airdrop suscite l'effervescence dans la communauté crypto ! Après le succès de l'airdrop d'Hyperliquid, c'est au tour de Movement Network de distribuer 1 milliard de tokens MOVE. Découvrez les clés de cet évènement attendu : conditions d'éligibilité, tokenomics, checker d'airdrop, etc.

Un nouvel airdrop pour la communauté crypto

Après une période marquée par l'absence d'airdrops réellement satisfaisants pour la communauté crypto, l'exchange décentralisé Hyperliquid semble avoir inversé la tendance en récompensant généreusement ses utilisateurs les plus fidèles.

Aujourd'hui, c'est au tour de Movement Network de se lancer. Cependant, Cooper Scanlon et Rushi Manche, les 2 cofondateurs de Movement Labs, appréhendent les répercussions potentielles de cette étape cruciale au projet. Malgré ces préoccupations, Rushi Manche a annoncé sur X qu'il était temps de « passer à un nouveau chapitre de l'histoire de Movement ».

Je suis sûr que je serai attaqué ou applaudi selon la façon dont cela se passe. Rushi Manche

Si l'airdrop d'Hyperliquid a été largement salué par la communauté, il serait imprudent d'en tirer une généralisation. L'exemple de l'airdrop de Scroll illustre les risques associés : un mécontentement généralisé de la communauté avait provoqué une désertion des capitaux.

Cela montre que la réussite d'un airdrop est essentielle pour fidéliser une communauté et assurer la rétention des utilisateurs.

La tokenomics de Movement Network

En quelques mots, Movement Network est un layer 2 de la blockchain Ethereum alimenté par Move Virtual Machine (MoveVM). Elle offre un débit élevé et des transactions moins coûteuses que sur la blockchain principale Ethereum.

Bâtie à partir du langage de programmation Move, Movement Network a pour avantage d'offrir une interopérabilité avec les blockchains Aptos et Sui, qui sont elles-mêmes construites à partir du langage Move.

L'offre maximale de tokens MOVE est fixée à 10 milliards de tokens MOVE. Pour cet airdrop, Movement Labs a annoncé récompenser ses premiers utilisateurs avec 10 % de son offre maximale, soit 1 milliard de tokens MOVE.

Voici la distribution initiale de tokens MOVE comme annoncé par l'équipe derrière le projet :

Distribution initiale des tokens MOVE

Sur les 10 milliards de tokens MOVE, seulement 2,2 milliards seront initialement disponibles. Parmi les 10 milliards, les allocations seront allouées comme ci-dessous :

40 % (4 milliards de tokens) de la quantité maximale de tokens MOVE seront réservés pour favoriser la croissance de l'écosystème et de la communauté ;

(4 milliards de tokens) de la quantité maximale de tokens MOVE seront réservés pour favoriser la croissance de l'écosystème et de la communauté ; 10 % (1 milliard) seront conservés par la fondation dont le rôle est de soutenir le développement et la gouvernance du projet ;

(1 milliard) seront conservés par la fondation dont le rôle est de soutenir le développement et la gouvernance du projet ; Les investisseurs recevront 22,5 % (2,25 milliards de tokens) ;

(2,25 milliards de tokens) ; 17,5 % (1,75 milliard de tokens) seront réservés pour les premiers contributeurs ;

(1,75 milliard de tokens) seront réservés pour les premiers contributeurs ; 10 % (1 milliard) pour l'airdrop à la communauté.

Bien que l'airdrop de Movement Network doive distribuer 10 % de l'offre totale de tokens MOVE, rappelons qu'Hyperliquid avait pour sa part distribué 31 % de son offre maximale.

En effet, ce dernier n'avait pas bénéficié d'investissement provenant de fonds de capital-risque contrairement à Movement qui a levé plus de 41 millions de dollars.

De plus, des prévisions populaires sur les réseaux sociaux s'accordent à estimer le prix du token MOVE entre 0,05 et 0,075 dollar à sa sortie, ce qui donnerait un market cap pour le projet compris entre 110 et 165 millions de dollars.

En somme, beaucoup d'éléments peuvent nous laisser penser que l'airdrop de Movement sera bien plus modeste que celui d'Hyperliquid.

Comment faire pour récupérer l'airdrop de tokens MOVE ?

Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer l'éligibilité d'une adresse à l'airdrop de tokens MOVE par Movement Labs.

Voici une liste non-exhaustive des critères d'éligibilité :

Avoir effectué au moins 2 transactions sur les testnets Porto ou Suzuka ;

Avoir terminé des quêtes sur « Road to Parthenon » ;

Ne pas être identifié comme une adresse sybil ;

Avoir participé au hackaton organisé par Movement ;

Certains utilisateurs de X ayant participé à des évènements communautaires seront tirés au sort ;

Les rôles Discord seront récompensés en fonction de leur difficulté d'obtention ;

Les développeurs sur Move seront également récompensés.

Bien qu'il soit possible de réclamer dès aujourd'hui son airdrop de tokens MOVE sur la blockchain Ethereum ou sur l'exchange centralisé OKX, certains utilisateurs pourraient faire le choix de patienter jusqu'au mainnet de Movement Network. Ces derniers seront récompensés de leur attente supplémentaire par un multiplicateur de 1,25 sur leur allocation.

Source : Annonce MoveDrop

