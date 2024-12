Bitcoin peut-il revenir à 87 000 dollars ? Analyse du BTC du 9 décembre 2024

Ce lundi matin est à placer sous le signe de la consolidation pour Bitcoin. L'ouverture US doit être surveillée pour chercher à glaner des informations sur le développement à venir de l'action des prix. Peut-on dès à présent relancer à la hausse ou bien le BTC nécessite-t-il une correction avant de retrouver une dynamique haussière ?

La consolidation se poursuit-elle sur Bitcoin ?

Nous sommes le lundi 9 décembre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour de 98 000 dollars.

Le flash crash de jeudi dernier a nettoyé drastiquement les positions long sur les marchés dérivés. Nous constatons depuis cette journée une reprise timide des spéculateurs, qui semblent assommés par le mouvement dans un contexte où Bitcoin latéralise autour des 100 000 dollars depuis 2 semaines.

Bitcoin restant dans une tendance fortement haussière, les positions vendeuses ne semblent pas se manifester de manière exagérée, indiquant que le biais psychologique sur le marché reste globalement très positif.

Comme souvent, l'ouverture du marché aux Etats-Unis sera probablement le chef d'orchestre de cette journée qui débute dans la consolidation pour le marché crypto. L'événement majeur de cette semaine coté macro est à mettre au compte de l'inflation puisque mercredi 11 décembre à 14h30 seront publiés les chiffres CPI pour le mois de novembre qui sont attendus comme équivalents au mois précédent.

Le marché a bien pris en compte la résilience de l'inflation mais continue pourtant à anticiper à 80 % une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed. La surprise macro et le catalyseur baissier pourrait donc provenir d'une surprise au niveau du chiffre d'inflation qui pourrait paraitre plus important que prévu. L'inverse est également possible avec un marché qui, en cas de bonnes nouvelles sur l'inflation pourrait enfin se projeter vers de nouvelles baisses en 2025.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,80 % +3,50 % +28,40 % ETH / Bitcoin -1,30 % +3,80 % -0,60 %

La consolidation peut-elle continuer ?

Le prix du BTC travaille les 100 000 dollars depuis le 22 novembre dernier. En 2020, avant de franchir le niveau psychologique des 20 000 dollars, le Bitcoin avait travaillé cette zone du 25 novembre au 16 décembre pour la franchir de manière très impulsive, ne revenant en arrière que bien plus tard.

Certes, rien ne permet de garantir que les choses se dérouleront de la même manière, il est d'ailleurs fort probable que cela ne soit pas le cas. Toujours est-il que ce comportement passé nous permet de fixer un cadre à la consolidation actuelle. Celle-ci pourrait se poursuivre avec une revisite potentielle sous la moyenne mobile à 20 jours. En cas d'impulsion baissière plus violente, il est envisageable de travailler sous la borne basse du range.

En outre, le scénario d’un repli vers les 95 000 dollars semble, à ce stade, le plus probable. Ce niveau a déjà été travaillé à plusieurs reprises, ce qui pourrait impliquer, avant de relancer à la hausse, un excès aux abords des 93 000 dollars. Ce scénario laisserait le creux du 5 décembre 2024 non revisité.

Un second scénario envisage une correction plus profonde, où le Bitcoin pourrait revisiter non seulement le creux du 5 décembre, mais également celui du 26 novembre, cherchant de la liquidité à proximité des 87 000 dollars avant de réintégrer le range pour poursuivre sa tendance haussière.

Ces scénarios restent haussiers, car la tendance de fond du Bitcoin l’est également. À ce stade, il me semble prématuré d’envisager un sommet de cycle sur les 100 000 dollars.

Enfin, l’actif montre ces derniers temps quelques signes de lourdeur, ce qui me conduit à penser qu’une correction est nécessaire pour retrouver une bonne dynamique haussière.

À court terme, nous pouvons observer une compression des prix à travers l’alignement des sommets H4 à la baisse et des creux à la hausse. La décision du prochain mouvement pourrait alors dépendre de la cassure de ce triangle court terme. Une cassure au nord indiquerait une poursuite haussière, tandis qu’une cassure au sud, confirmée par un passage sous la moyenne mobile à 20 jours, suggérerait une correction plus profonde.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, Bitcoin travaille le niveau des 100 000 dollars depuis plusieurs jours. Le range entre 90 000 et 100 000 dollars est le cadre actuel des prix qui pourraient avoir réalisé un excès au-dessus avant d'entrer en correction à la recherche de la borne opposée.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir les 110 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

