Alors que le token SUI accuse une correction de 26 % depuis son dernier record de prix au début du mois de janvier, une métrique pourrait venir accentuer ce phénomène : un important unlock de tokens. Découvrez les plus importantes libérations de tokens du mois de février.

Sui : Plus de 300 millions de dollars de tokens SUI seront libérés au mois de février

Alors que beaucoup de hype entourait la blockchain Sui au cours de l'année 2024, l'attention de la communauté autour de ce projet semble s'être progressivement diluée au profit d'autres initiatives crypto.

En effet, l'écosystème de la blockchain Sui, encore relativement jeune, peine encore à trouver des investisseurs. Pour sa part, le cours du token SUI enregistre une correction de 26 % depuis son dernier record de prix (ATH) au début du mois de janvier.

Alors que certains investisseurs pourraient commencer à remettre en question leurs convictions sur cette cryptomonnaie, une métrique va venir accentuer l'offre du token : un unlock représentant 313 millions de dollars en SUI, à l'écriture de ces lignes.

Aperçu des tokens unlocks progressifs pour le SUI

Cette unlock de tokens, qui doit survenir dès le 1er février est cependant à relativiser. En effet, il ne représente « que » 2,67 % de la capitalisation boursière totale du SUI, laquelle est actuellement portée à 11,75 milliards de dollars.

Les 5 autres unlock à surveiller au mois de février

Bien que l'unlock de Sui soit le plus conséquent du mois de février, d'autres unlocks seront à surveiller, notamment pour les tokens JTO, MOVE, SAND, APT et ARB :

Les token unlocks à surveiller au mois de février

Jito Labs (JTO)

Quantité : 11,31 millions de tokens JTO ;

11,31 millions de tokens JTO ; Valeur (28/01) : 32,94 millions de dollars ;

32,94 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 3,92 %.

Le protocole Jito est une infrastructure clé de l'écosystème Solana, axée sur l'optimisation des transactions et la capture de la valeur extraite des blocs (MEV). Concrètement, les utilisateurs de Jito déposent leurs SOL en staking sur la plateforme et reçoivent des « JitoSOL », lesquels rapportent un rendement supplémentaire par rapport au staking de SOL traditionnel, et cela en exploitant la Maximal Extractable Value.

Selon les données de DeFiLlama, le protocole Jito est le plus important en termes de valeur totale verrouillée (TVL) sur l'écosystème Solana avec plus de 3,6 milliards de dollars de TVL.

Alors qu'au cours du mois de décembre, Jito doublait sa supply en circulation, le projet s'apprête à libérer, dans une moindre mesure, 11,31 millions de tokens JTO le 7 février.

Cet unlock représente, à l'écriture de ces lignes, près de 33 millions de dollars pour 3,92 % de supply libérée par rapport au market cap de Jito.

Sur la dernière année, le cours du token JTO a enregistré une performance honorable de 39 %.

Movement Labs (MOVE)

Quantité : 50 millions de tokens MOVE ;

50 millions de tokens MOVE ; Valeur (28/01) : 35,89 millions de dollars ;

35,89 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,16 %.

Le projet Movement, développé par Movement Labs, a pour ambition de créer un réseau de blockchains modulaires basées sur le langage Move, initialement développé par Facebook. Appuyé par le lancement de son layer 2 M2 et la création de sa propre blockchain M1, Movement Labs propose des outils, des frameworks et des protocoles open source pour développer le langage Move dans le Web3.

Depuis son airdop en décembre, Movement Labs libère chaque mois 50 millions de tokens MOVE. À l'écriture de ces lignes, cela représente près de 36 millions de dollars avec 2,16 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation.

Avec un excès de spéculation à la suite du lancement du token, le cours du MOVE est monté jusqu'à 1,45 dollar. Il accuse depuis une correction significative de l'ordre de 50 % par rapport à son ATH.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur (28/01) : 86,17 millions de dollars ;

86,17 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,97 %.

Aptos est une blockchain de layer 1, elle aussi basée sur le langage Move. Avec une capacité théorique de 100 000 transactions par seconde (TPS) et une latence inférieure à la seconde, Aptos se définit comme la « blockchain la plus sûre et la plus scalable ».

De la même manière que pour le projet de Movement Labs, Aptos libère mensuellement la même quantité de sa cryptomonnaie: 11,31 millions de tokens APT seront libérés le 12 février.

Cet unlock représente tout de même plus de 86 millions de dollars pour 1,97 % de quantité libérée par rapport à la supply en circulation, puisque le market cap du projet est porté à environ 4,4 milliards de dollars.

Bien que le projet Aptos soit dans le top 40 des cryptomonnaies les plus capitalisées, le token peine à convaincre les investisseurs. En effet, contrairement à son principal concurrent Sui, la crypto APT n'a pas fait de nouvel ATH depuis plus de 2 ans.

Le cours du token APT évolue actuellement à - 62 % de son ATH.

The Sandbox (SAND)

Quantité : 205,59 millions de tokens SAND ;

205,59 millions de tokens SAND ; Valeur (28/01) : 107,96 millions de dollars ;

107,96 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 8,4 %.

The Sandbox est une plateforme de jeux vidéo Web3, de type metaverse, qui permet à ses utilisateurs de créer, posséder et monétiser des expériences virtuelles sur la blockchain.

La plateforme repose sur 3 piliers : la création de contenu via des outils comme VoxEdit, la vente et l'échange de terrains virtuels (LAND) sur sa marketplace, et la monétisation des expériences avec le token SAND.

Bien que le metaverse ait connu son heure de gloire pendant le précédent cycle haussier, les cryptomonnaies liées à cet écosystème sont aujourd'hui bien moins au centre de l'attention comme le prouve le prix du token SAND :

Graphique représentant l'évolution du prix du SAND

Le token SAND s'échange actuellement autour de 0,5 dollar, soit - 94 % par rapport à son ATH de 8,4 dollars.

Le 14 février, The Sandbox libérera 205,59 millions de tokens SAND, ce qui représente 8,4 % de quantité libérée par rapport à la supply actuelle pour une valorisation à près de 108 millions de dollars.

Arbitrum (ARB)

Quantité : 92,63 millions de tokens ARB ;

92,63 millions de tokens ARB ; Valeur (28/01) : 59,3 millions de dollars ;

59,3 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,13 %.

Arbitrum est une solution de scalabilité consacrée à la blockchain Ethereum. Sa technologie est basée sur une version améliorée des optimistic rollups, initialement développée par l'équipe derrière le développement d'Optimism.

Tout comme pour les projets Move et Aptos, Arbitrum apparaît fréquemment dans les plus importants unlocks mensuels. En effet, chaque mois, 92,63 millions de tokens ARB sont libérés par le projet.

L'unlock qui se produira le 16 février, représentera 2,13 % du market cap du token ARB, soit 59,3 millions de dollars.

Quant au cours du token ARB, il affiche des performances mitigées, et ce sur plusieurs horizons de temps :

Graphique représentant le cours du token ARB

Bien que de nombreux projets aient prévu de libérer des tokens au mois de février, 2 sont susceptibles de retenir notre attention : celui de The Sandbox et celui de Sui.

En effet, l'unlock de tokens SUI, lequel représente plus de 300 millions de dollars, pourrait accentuer la pression vendeuse de la cryptomonnaie, laquelle se retrouve d'une certaine manière à la croisée des chemins entre un retour prochain à son ATH ou bien une correction plus profonde.

L'unlock de tokens de The Sandbox, bien que moins conséquent en termes de dollars, représente un échelon important par rapport à la supply actuellement en circulation avec 8,4 % du market cap qui sera libéré.

Il sera donc intéressant d'observer avec attention les répercussions que ces unlocks auront sur les cours de ces cryptomonnaies.

Source : CryptoRank

