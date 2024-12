Jito s'apprête à doubler sa supply de tokens JTO – Quels sont les unlocks à surveiller au mois de décembre ?

Le mois de décembre débute et l'humeur est à la célébration. Entre un marché particulièrement haussier ces dernières semaines et les fêtes de fin d'année qui approchent à grand pas, une euphorie palpable règne parmi la communauté crypto. Cependant, certaines libérations de tokens, comme celui du projet Jito, jettent un froid à l'ambiance générale.

Jito va doubler sa supply de tokens JTO en circulation

Ce mois de décembre n'échappe à la règle : de nombreux token unlocks sont à prévoir. Bien que notre classement se base sur les plus importantes libérations de tokens sur les 100 cryptomonnaies les plus capitalisées, un token du top 300 a particulièrement retenu notre attention : le JTO.

Le JTO est la crypto sous-jacente au protocole Jito, un projet axé sur l'optimisation des revenus des validateurs sur Solana, notamment grâce à l'utilisation de bundles de transactions et de mécanismes de Maximum Extractable Value (MEV) conçus pour améliorer l'efficacité et la décentralisation du réseau.

En effet, si Jito a autant retenu notre attention c'est parce qu'il s'apprête à libérer près de 104 % de sa supply déjà en circulation. En d'autres termes, la quantité de JTO sur le marché va passer du simple au double.

Cette libération, qui aura lieu le 7 décembre, est valorisée à 480 millions de dollars à l'écriture de ces lignes. Bien que JTO ne fasse pas partie du top 100 des cryptomonnaies les plus capitalisées, il convient de souligner que l'envergure de cette libération est particulièrement conséquente.

Les autres unlocks de tokens à prévoir pour décembre

D'autres projets blockchain majeurs, notamment Sui, Aptos, Arbitrum, Immutable et Optimism, s'apprêtent à déverrouiller d'importantes quantités de leurs tokens respectifs. Faisons le point sur les token unlocks du mois de décembre et sur l'impact potentiel que cela peut avoir sur les cryptomonnaies concernées.

👉Pour aller plus loin - Quelles sont les conséquences d'un token unlock ?

Selon les données du site CryptoRank, voici les principaux token unlocks à surveiller pour le mois de décembre (ordre chronologique) :

Les « token unlocks » prévus en décembre 2024

Sui (SUI)

Quantité : 81,91 millions de tokens SUI ;

81,91 millions de tokens SUI ; Valeur (02/12) : 271 millions de dollars ;

271 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,8 %.

Ces dernières semaines, le cours du SUI est entré dans une phase de retracement après être allé chercher à plusieurs reprises des sommets de plus en plus hauts. Il se situe à l'écriture de ces lignes à environ - 16 % de son dernier record historique.

D'un point de vue fondamental, le projet Sui se révèle particulièrement pertinent en offrant une architecture optimale pour les jeux Web3 et les applications sociales décentralisées.

Il est même considéré à ce jour comme le concurrent le plus crédible à Solana, qui, rappelons-le, est au centre de l'attention de la communauté crypto depuis plusieurs mois.

Sui bénéficie d'un intérêt particulier des investisseurs : le projet a capturé plus de 436 millions de dollars de capitaux au cours des 3 derniers mois, ce qui le positionne en 3e position du classement des projets cryptos dans cette même métrique, aux côtés de Solana et Base.

Le 3 décembre, 81,91 millions de tokens SUI seront libérés, soit 271 millions de dollars. Cela représente 2,8 % de la supply actuellement en circulation.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

11,31 millions de tokens APT ; Valeur (02/12) : 142 millions de dollars ;

142 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,12 %.

Lancée en octobre 2022, la blockchain de layer 1 Aptos se distingue par l'utilisation du langage de programmation Move, initialement développé dans le cadre du projet Libra (rebaptisé Diem), la cryptomonnaie abandonnée de Facebook. L'écosystème d'Aptos offre une plateforme évolutive destinée aux applications décentralisées, donnant aux développeurs la possibilité de concevoir des dApps à la fois innovantes et performantes.

Comme chaque mois, Aptos prévoit un déblocage mensuel d'environ 11 millions de tokens APT, programmé le 12 décembre. Cela correspond à 2,12 % de sa supply en circulation, pour un montant total de près de 142 millions de dollars au cours actuel de l'APT.

Le token APT affiche globalement une construction haussière solide, avec près de 4 % de hausse de son prix au cours des 14 derniers jours. Ce faisant, il s'échange aujourd'hui à environ 12,6 dollars.

Arbitrum (ARB)

Quantité : 92,63 millions de tokens ARB ;

92,63 millions de tokens ARB ; Valeur (02/12) : 85 millions de dollars ;

85 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,28 %.

Arbitrum est une solution de layer 2 pour la blockchain Ethereum, qui fonctionne sur un principe d'optimistic rollup. Conçue pour réduire les frais et améliorer les vitesses de transactions tout en bénéficiant de la sécurité du réseau Ethereum, Arbitrum se démarque par sa scalabilité. Elle permet aux développeurs de déployer des dApps avec une expérience utilisateur plus fluide et moins coûteuse.

Le token sous-jacent de la blockchain, l'ARB, a connu récemment une période difficile avec un creux le plus bas (LTH) effectué au mois d'août. Le cours de l'ARB est aujourd'hui en bien meilleure posture avec une performance de plus de 110 % depuis cette baisse.

Bien que le prix du token ait plus que doublé depuis, le projet accuse la plus importante sortie nette de capitaux parmi tout l'écosystème crypto depuis ces 3 derniers mois. En effet, selon Artemis Terminal, Arbitrum a perdu environ 1,3 milliard de dollars de capitaux nets depuis 3 mois.

Le 16 décembre, 92,63 millions de tokens ARB seront libérés, soit plus de 85 millions de dollars. Cela représente 2,28 % de la supply actuellement en circulation.

Immutable (IMX)

Quantité : 24,52 millions de tokens IMX ;

24,52 millions de tokens IMX ; Valeur (02/12) : 47 millions de dollars ;

47 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 1,44 %.

Immutable est une blockchain de layer 2 pour Ethereum axée sur les jeux Web3 et les NFT. Elle utilise la technologie des ZK-rollups pour offrir des transactions rapides, sans frais de gas, tout en garantissant la sécurité et l'immuabilité du réseau Ethereum.

Immutable permet aux développeurs de créer des expériences Web3 évolutives et conviviales, avec une friction très peu élevée avec la blockchain, notamment grâce à l'account abstraction.

Depuis le début du mois de novembre, le cours du token IMX est globalement en hausse. Il n'a cependant pas encore atteint ses niveaux de mars dernier, ou celui-ci s'échangeait jusqu'à 3,6 dollars.

Le 27 décembre, 24,52 millions de tokens IMX seront libérés, soit 47 millions de dollars. Cela représente 1,44 % de la supply actuellement en circulation.

👉 Le gaming Web3, une narrative qui peut revenir sur le devant de la scène ?

Optimism (OP)

Quantité : 32,21 millions de tokens OP ;

32,21 millions de tokens OP ; Valeur (02/12) : 75,23 millions de dollars ;

75,23 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,56 %.

Optimism est une solution de layer 2 pour la blockchain Ethereum, fonctionnant avec des optimistic rollups. Tout comme Arbitrum, elle s'impose par une forte scalabilité et des coûts réduits par rapport à Ethereum.

Optimism connaît, comme Arbitrum, une désertion de capitaux, dans une moindre mesure. En effet, au cours des 3 derniers mois, ce sont près de 227 millions de dollars de sorties nettes qui ont été enregistrées sur l'OP Mainnet.

Le cours du token OP n'a pas encore retrouvé son ATH effectué en mars dernier, situé à 4,84 dollars. Il s'échange actuellement à 52 % sous son précédent ATH, soit 2,32 dollars.

En octobre dernier, Optimism a réalisé son 5e airdrop pour récompenser sa communauté. Grâce à un système d'airdrops répartis sur plusieurs époques (epochs), Optimism a su mettre en place un modèle de récompense viable à long terme, évitant que les utilisateurs ne « vampirisent » le réseau uniquement dans le but d'être éligible à un unique airdrop.

👉Découvrez comment devenir éligible pour le prochain airdrop d'Optimism

Le token natif du réseau Optimism, l'OP, connaîtra un unlock important le 31 décembre prochain. Ce dernier équivaut à plus de 75 millions de dollars au cours actuel de l'OP, ce qui correspond à 2,56 % de la supply actuellement en circulation.

En plus de ces 5 déblocages majeurs, d'autres token unlocks sont à surveiller durant le mois de décembre.

Staknet, layer 2 de la blockchain Ethereum, fonctionnant sur un système de ZK-rollup, débloquera 63,99 millions de tokens STRK le 15 décembre, soit 2,8 % de la supply actuellement en circulation pour une valeur de plus de 42 millions de dollars.

Apecoin, projet qui détient depuis peu son propre layer 2 sur Ethereum, doit également effectuer une libération de tokens. Prévue pour le 17 décembre, cette dernière totalisant 15,38 millions de tokens APE, équivaut à plus de 15 millions de dollars. Ce token unlock représente 2,12 % de la supply actuelle en circulation.

Sur une plus petite échelle, le projet Grass, qui monétise une partie de la bande passante de ses utilisateurs, libérera le 28 décembre prochain, 3,71 millions de tokens éponymes pour une valeur de plus de 11 millions de dollars. Cela correspond à 1,52 % de la supply actuellement en circulation.

💲Découvrez comment devenir un meilleur investisseur en cryptomonnaies

Sources : CryptoRank, Artemis Terminal

