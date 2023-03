Le TOP 5 des « tokens unlock » à venir en mars 2023

De nombreux « tokens unlock » sont prévus au cours du mois de mars 2023. En général, ce phénomène peut avoir un impact négatif sur le cours de la cryptomonnaie concernée. Voici le top 5 des « tokens unlock » à surveiller en mars 2023.

5 « tokens unlock » à surveiller

Nous l’avions déjà évoqué dans un précédent article, certaines projets n'ont pas encore déverrouillé la totalité de leurs tokens en circulation. En effet, au lancement d’une cryptomonnaie, il est habituel de verrouiller une partie des tokens et de les libérer au fil des mois. C'est ce que l'on appelle le « tokens unlock ».

C’est un mécanisme qui peut - éventuellement, ce n’est pas une généralité - induire une pression baissière sur le cours de la cryptomonnaie. En effet, les investisseurs ont tendance à prendre des profits lors de ces événements et il est donc important de les surveiller.

Environ 700 millions de dollars de tokens vont être ajoutés à la circulation durant ce mois de mars. Dans ce sens, nous vous proposons d’observer ensemble les 5 plus gros tokens unlock à venir en mars 2023 :

Les « tokens unlock » prévus en février 2023

👉 Découvrez comment acheter des cryptomonnaies en 2023

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

5 - Uniswap (UNI)

Avec une libération à venir de 8,33 millions de tokens, valorisés 59,25 millions de dollars, le UNI de Uniswap se classe à la 5ème position de ce classement. Cela représente 1,11 % de la capitalisation actuelle de cette cryptomonnaie. L'évènement est prévu le 15 mars à 5 heures du matin (GMT+2).

Notez que la quantité totale d'UNI en circulation est actuellement de 753 millions. La valorisation actuelle de cet actif est de 5,1 milliards de dollars, ce qui le place au 19ème rang du classement des cryptomonnaies par capitalisation.

4 - Aptos (APT)

Avec une libération à venir de 4,54 millions de tokens, représentant 59,1 millions de dollars, Aptos (APT) se classe au 4ème rang de ce classement. Cela représente 2,67 % de la capitalisation actuelle de cette cryptomonnaie. Ce tokens unlock est prévu est le 11 mars à 1 heure du matin (GMT+2).

Notez que le APT de Aptos n'a pour le moment qu'une petite partie de ses tokens en circulation, à savoir 17 % environ. Alors que sa capitalisation actuelle est de 2,2 milliards de dollars, elle serait de 13,3 milliards si tous les tokens était libérés dans la circulation.

On remarque que APT était déjà présent dans le précédent article sur les tokens unlock de février, et ce dernier a eu un certain impact : la capitalisation a chuté de 300 millions de dollars environ.

3 - BitDAO (BIT)

À la 3ème marche du podium de ce classement, on retrouve le BIT de BitDAO. L'exchange devrait libérer le 14 mars à 5 heures du matin (GMT+2) une quantité de 187,5 millions de tokens BIT, représentant 108,5 millions de dollars. Cela correspond à 8,97 % de la capitalisation actuelle de cet actif, ce qui est relativement important.

Tout comme pour Aptos, BitDAO n'a libéré pour l'instant qu'une petite partie de la quantité finale de tokens (21 %) qui seront en circulation.

2 - Avalanche (AVAX)

Un nouvel entrant dans ces classements des tokens unlock, c'est le AVAX de Avalanche. Situé à la deuxième position de ce classement, Avalanche prévoit de libérer 9,54 millions de tokens AVAX, soit 168 millions de dollars au cours actuel.

Cet évènement aura lieu le 22 mars à 13 heures (GMT+2). L'impact estimé n'est pas énorme, puisque cela représente 2,9 % de la capitalisation totale actuelle.

1 - ApeCoin (APE)

Enfin, à la première marche du podium, nous retrouvons ApeCoin (APE). L'actif lié à l'univers des Bored Ape prévoit de libérer 40,5 millions de tokens APE le 16 mars à 7 heures du matin (GMT+2), représentant 208 millions de dollars au cours actuel de l'actif.

L'impact estimé est important, puisque cela représente tout de même 11 % de la capitalisation actuelle de l'ApeCoin.

👉 Retrouvez notre TOP 5 des cryptomonnaies du métaverses

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Dropstab

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.