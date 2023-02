Le metaverse est un domaine passionnant et prometteur. Vous souhaitez investir dans des cryptomonnaies pour vous exposer à ce secteur du Web3 ? Découvrez le top 5 des cryptomonnaies du metaverse.

Les plus grosses cryptos du domaine du metaverse

Propulsé sous les feux des projecteurs lorsque Mark Zuckerberg a rebaptisé Facebook en Meta, le metaverse est l'un des domaines les plus prometteurs du Web3. De nombreux projets sont déjà bien avancés et s'affrontent pour obtenir le monopole de ce secteur.

Dans cet article, nous vous proposons un top 5 des cryptomonnaies les plus capitalisées dans le domaine du métavers. Voici la liste complète :

ApeCoin (APE) ; Internet Computer (ICP) ; Decentraland (MANA) ; The Sandbox (SAND) ; Axie Infinity (AXS).

5 - Axie Infinity (AXS)

Avec environ 1,12 milliard de dollars de capitalisation, le AXS d'Axie Infinity se classe à la 5eme position des cryptos du metaverse les plus capitalisées. À l'heure de l'écriture de ces lignes, son cours évolue aux alentours de 11 dollars l'unité.

Axie Infinity est un jeu blockchain lancé en 2017 et basé sur Ethereum (ETH). Dans cet univers, les joueurs élèvent des Axies - des créatures imaginaires - afin de les faire combattre. Il est possible d'acheter et de revendre n'importe quel élément présent dans le jeu car tout est tokénisé sous la forme de NFTs.

Dans cet écosystème, le token AXS peut être apparenté à la monnaie virtuelle dans ce metaverse. En août 2021, Axie Infinity a dépassé le milliard de dollars de vente, quelques mois avant que la sidechain Ronin, sur laquelle étaient hébergés le jeu, ait subi le plus gros hack de l'histoire de la finance décentralisée (DeFi).

4 - The Sandbox (SAND)

Capitalisé à hauteur de 1,13 milliard de dollars, le SAND de The Sandbox est à la 4eme position de ce classement des cryptos du metaverse. Il s'échange pour 0,75 dollars au moment de la publication de cet article.

En quelques mots, The Sandbox est un metaverse communautaire où les joueurs peuvent créer, partager et vivre des expériences virtuelles. Lancé en 2016 par deux français - Arthur Madrid et Sebastien Borget - ce jeu a connu un véritable succès avec plus de 40 millions de joueurs uniques. De surcroît, il a attiré des grandes enseignes telles que HSBC, Gucci, Carrefour et beaucoup d'autres.

L'écosystème est assez vaste avec plusieurs tokens différents, notamment le LAND pour acquérir les terrains virtuels, mais le plus important est le SAND. C'est la monnaie permettant d'acheter les autres objets virtuels de ce metaverse.

3 - Decentraland (MANA)

Avec 1,44 milliard de dollars de capitalisation, le MANA de Decentraland est sur la troisième marche du podium des cryptomonnaies du metaverse. Le cours du MANA est de 0,78 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Concurrent direct de The Sandbox, Decentraland est un monde ouvert dans un design ressemblant à Minecraft où les utilisateurs peuvent acheter des parcelles de terrains virtuelles baptisées LAND. Ce metaverse a également son lot de partenaires de renom avec Samsung, JP Morgan ou SpaceX.

Le MANA est l'actif par défaut du projet. Il ne peut pas être miné et est utilisé notamment pour acheter des parcelles. À la suite de chaque achat, il est instantanément détruit, contribuant à la réduction de la supply et induisant une pression haussière.

2 - Internet Computer (ICP)

Doté d'une capitalisation de 1,65 milliard de dollars, Internet Computer et le token ICP se place à la deuxième position des cryptomonnaies du métavers. Il évolue à un prix de 5,8 dollars à l'heure où ces lignes sont publiées.

Lancé en 2021 par Dfinity, Internet Computer se définit comme « un nouvel Internet ouvert ». Cette blockchain introduit un consensus de Proof-of-Useful-Work (PoUW) et se targue d'être capable de traiter 5 000 transactions par seconde, tout en étant énormément moins cher et énergivore que la concurrence.

1 - ApeCoin (APE)

En première position des cryptomonnaies du metaverse, on retrouve ApeCoin (APE) et ses 2,17 milliard de dollars de capitalisation. Le token s'échange pour 5,8 dollars à date de la publication de cet article.

Si vous suivez l'écosystème des cryptomonnaies, vous connaissez certainement la fameuse collection de NFT des Bored Ape Yacht Club (BAYC) lancée en 2021 par Yuga Labs. Par la suite, le studio a créé des marques dérivées, dont les Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

L'ApeCoin a été lancé le 17 mars 2022, pour soutenir l'écosystème qui se développe autour des communautés des Bored Apes. Notez qu'il est émis par l'ApeCoin DAO, et non Yuga Labs qui ne s'affilie pas avec le token. Pour autant, le APE sera vraisemblablement utilisé dans les différents metaverses de Yuga Labs, dont Otherdeed by Otherside.

