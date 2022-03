La plateforme LiteBit ajoute l'ApeCoin (APE) à son offre de cryptomonnaies

Cet article est écrit en partenariat avec LiteBit (en savoir plus)

Achetez et vendez de l’ApeCoin (APE) sur la plateforme LiteBit

L’ApeCoin est désormais disponible sur la plateforme LiteBit. Pour rappel, l’APE est le token de gouvernance du futur metaverse de Yuga Labs. Cette dernière est l’entreprise qui gère des projets de tokens non fongibles (NFT) d’ampleur, dont le Bored Ape Yacht Club.

Le token APE permet de participer à l'organisation autonome décentralisée baptisée ApeCoin DAO, c'est-à-dire au processus de gouvernance du projet. L’APE a bénéficié d’un intérêt certain dès son lancement, grâce à l’écosystème d’ampleur dont il est issu. En une semaine, le token a pris +64%, et il continue actuellement de progresser :

Évolution du cours de l’APE sur la semaine

Classée 55e parmi les cryptomonnaies les plus capitalisées, l’APE affiche un market cap de 2,5 milliards de dollars. Le lancement du metaverse de Yuga Labs, qui est planifié pour avril prochain, lui donnera par ailleurs de nouveaux cas d’utilisation. On verra donc s’il bénéficiera d’une seconde percée.

👉 Pour aller plus loin, consultez notre avis et tuto sur la plateforme LiteBit

Profitez d'un bonus de bienvenu avec LiteBit

LiteBit est une plateforme d’échange néerlandaise, qui propose une gamme importante de cryptomonnaies : plus d’une soixantaine à l’heure actuelle. Elle a l’avantage d’être régulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France.

Cela signifie qu’elle bénéficie du statut de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) : un gage de qualité et de sérieux pour les entreprises du secteur. Cela permet aussi aux investisseurs d’être sécurisés dans leurs transactions.

On le mentionnait plus haut, LiteBit offre 20 euros en cryptomonnaie LiteBit Credits (LBC), pour toute personne résidant en France et s’inscrivant sur la plateforme pour la première fois. Le LBC est un stablecoin : sa valeur affiche toujours un euro. Une fois le nouveau compte validé, la somme est reversée directement et permet d’être utilisée pour acheter des cryptomonnaies sur la plateforme.

Pour l’ApeCoin comme pour les autres cryptomonnaies, LiteBit offre des outils particulièrement adaptés aux débutants. Des graphiques lisibles permettent de suivre l’évolution du cours en temps réel, les portefeuilles en ligne peuvent prendre en charge des échanges avec des adresses externes, et il est également possible de configurer des alertes de prix.

Cette nouvelle arrivée grossit donc la liste des cryptomonnaies prises en charge par LiteBit. C’est un signe de plus du poids que représente Yuga Labs et ses projets NFT en ce moment.

