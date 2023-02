Le TOP 5 des films et documentaires sur les cryptomonnaies en 2023

Vous souhaitez vous instruire sur Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies, tout en vous divertissant ? Découvrez notre top 5 des meilleurs films et documentaires sur les cryptos pour tout comprendre sur cet univers passionnant.

Les meilleurs films et documentaires sur les cryptomonnaies

Depuis la création de Bitcoin (BTC) en 2009 par Satoshi Nakamoto, l'univers des cryptomonnaies a connu une croissance remarquable. À tel point que de nombreux réalisateurs se sont penchés sur le sujet et ont tenté de raconter l'histoire exceptionnelle de cette monnaie virtuelle voulant révolutionner le monde financier.

Dans cet article, nous vous proposons un top 5 des meilleurs films et documentaires pour découvrir les cryptomonnaies en 2023. Notez qu'ils ne sont pas classés dans un ordre particulier. En voici la liste complète :

Bitcoin : The End of Money As We Know It ;

The Rise and Rise of Bitcoin ;

Banking on Bitcoin ;

CRYPTOPIA – Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet ;

Le mystère Satoshi - Aux origines de Bitcoin par Arte.

Bitcoin : The End of Money As We Know It

Ce documentaire, baptisé en français « Bitcoin : la fin des monnaies telles que nous les connaissons » a été réalisé par Tortsten Hoffmann en 2015 et dure environ 1 heure. Il s'avère intéressant car il ne se centre pas uniquement sur le Bitcoin, mais également sur le concept de monnaie en tant que tel.

Concrètement, il présente l'évolution des monnaies à travers le temps et plus particulièrement du dollar, anciennement adossé à l'or et désormais susceptible d'être imprimé en masse. Cela permet à un débutant de comprendre les rouages du système financier et économique mondial ainsi que le contrôle qu'exercent les banques centrales sur la monnaie et donc sur la population.

Dans un second temps, le documentaire évoque le contexte macro-économique ayant précédé la création de Bitcoin, notamment la crise des subprimes - bien que l'idée ait germé dans l'esprit de Satoshi avant cet évènement.

Enfin, après avoir posé le décor, on y aborde la manière avec laquelle Bitcoin pourrait disrupter le modèle financier actuel. Est-ce la fin des monnaies que l'on connait ? Vous y trouverez quelques éléments de réponse.

The Rise and Rise Bitcoin

Le documentaire The Rise and Rise of Bitcoin, réalisé en 2014 par Nicholas Mross, est une référence dans le domaine. Comme son nom l'indique, il explore l'histoire de la création de Bitcoin, le développement de cette mystérieuse création jusqu'à l'émergence de la communauté de bitcoiners.

Bien que paru un an plus tôt que Bitcoin : The End of Money As We Know It, ce documentaire a reçu de meilleurs critiques. Et pour cause, il aborde plus directement Bitcoin et l'univers des cryptomonnaies, sans s'attarder sur le système financier et monétaire actuel.

Au contraire, le réalisateur a fait le choix de mettre en avant les premiers moments de la vie de Bitcoin, positifs comme négatifs. On y aborde même l'arrivée des premières cryptomonnaies alternatives, l'intérêt grandissant des investisseurs ainsi que la surveillance des banques centrales et des gouvernements.

Banking on Bitcoin

Le documentaire Banking on Bitcoin, aussi appelé « Miser sur le Bitcoin » en français, est paru en 2016 et a été réalisé par Christopher Cannucciari. En environ 1h30, il nous permet d'appréhender pourquoi Bitcoin est l'invention la plus disruptive depuis Internet.

À l'instar de The Rise and Rise of Bitcoin, ce documentaire aborde les débuts du Bitcoin et les premiers évènements phares, depuis l'iconique première transaction au fameux crash de Mt.Gox en passant surtout par le premier bullrun. Le réalisateur met aussi en avant les figures ayant contribué au développement et à la croissance de Bitcoin.

De surcroît, il permet de percevoir les motivations de la création de Satoshi Nakamoto. On comprend que Bitcoin veut renverser le système en place, dépeint comme corrompu et inefficace. Ce documentaire fait partie des références pour découvrir l'univers du Bitcoin.

CRYPTOPIA – Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet

Réalisé en 2020, ce film de 1h20 est beaucoup plus récent que les précédents. D'ailleurs, il s'en détache dans le contenu puisqu'il aborde plus concrètement l'aspect technologique de la blockchain et la manière avec laquelle cela pourra remodeler le monde de demain.

Au fil des minutes, on comprend un peu plus les différents aspects de la blockchain : décentralisation, sécurité, transparence, etc. Ensuite, le réalisateur nous plonge dans les cas d'usages et les opportunités que ces caractéristiques peuvent ouvrir.

Par ailleurs, le film est agrémenté d'interventions de professionnels de l'industrie ou d'experts du secteur. Ils offrent leurs perspectives sur l'avenir et les difficultés qu'ils rencontrent pour construire et développer leurs projets.

Le mystère Satoshi - Aux origines de Bitcoin par Arte

Terminons cette revue des meilleurs documentaires sur les cryptomonnaies avec une initiative française : Le mystère Satoshi - Aux origines de Bitcoin par Arte. Cette mini-série de 6 épisodes d'environ 10 minutes retrace les prémices de la création de Bitcoin par le mystérieux Satoshi Nakamoto.

Passionnant, percutant, visuellement agréable et surtout extrêmement pertinent, ce documentaire de Rémi Forte mêle des séquences d'animation et des entretiens exclusifs pour nous plonger dans les pensées de l'énigmatique fondateur du Bitcoin, aujourd'hui disparu.

Si nous devions retenir un film, documentaire ou série à présenter à sa famille pour découvrir les cryptomonnaies, ce serait indéniablement celui-ci.

