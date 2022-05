Avalanche (AVAX) propose à ApeCoin DAO qu’Otherside devienne un subnet sur son réseau

Ce lundi, Avalanche (AVAX) a soumis une proposition sur le forum de la ApeCoin DAO pour convaincre la communauté de faire d’Otherside un subnet. La ApeCoin DAO est en fait l’entité de gouvernance du token ApeCoin (APE), et Otherside est le metaverse de Yuga Labs, qui utilise l’APE comme monnaie.

ApeCoin would be fantastic as an Avalanche subnet, and benefit from the superior performance of its dedicated chain on the fastest consensus protocol. And the coin would have an additional use case that would help its market and regulatory stance.https://t.co/UxI2eo3vx9

— Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) May 24, 2022