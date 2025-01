NFT Paris : 5 places à gagner pour la plus grande conférence NFT au monde

Participez dès maintenant à notre concours pour gagner 5 places pour la prochaine édition de NFT Paris, l'événement incontournable pour les passionnés de tokens non fongibles (NFT) et du Web3 ! Ne manquez pas cette opportunité de vivre 2 jours dans la capitale française au cœur de l'écosystème crypto, avec des conférences animées par des personnalités impactant l'avenir des NFT.

Gagnez 5 places pour la prochaine édition de NFT Paris

Alors que le bull run bat son plein avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la prochaine édition de NFT Paris s'annonce mémorable.

Pour cette occasion, Cryptoast organise un concours avec 5 places à la clé, d'une valeur unitaire de 499 €.

Pour tenter votre chance et peut-être participer à NFT Paris les 13 et 14 février prochains, rien de plus simple : rendez-vous sur notre compte X officiel, puis participez à l'évènement organisé à cet effet.

Avec plus de 20 000 visiteurs attendus cette année, NFT Paris a de grandes ambitions pour cette édition : 4 sommets sont prévus, chacun offrant des spécificités liées à un domaine particulier.

En effet, NFT Paris représentera comme à son habitude les tokens non fongibles (NFT) mais ouvrira également ses portes pour couvrir des domaines plus variés, avec notamment :

Un sommet sur la génération d'intelligence artificielle (IA) ;

; Un sommet avec un focus sur les inscriptions (Ordinals/Runes) sur Bitcoin ;

; Un sommet autour des actifs du monde réel (RWA).

Ainsi, NFT Paris continue d'innover en élargissant les thématiques abordées et en accueillant tous ces sommets à la Grande Halle de la Villette.

👉 Retrouvez toutes les informations sur l'édition 2025 de NFT Paris

Un évènement de renommée mondiale

Alors que les précédentes éditions réunissaient déjà des pointures dans leur domaines respectifs, NFT Paris 2025 ne fera pas exception à la règle.

Avec en tête d'affiche Luca Schnetzler, le PDG d'Igloo Inc., (l'entreprise derrière la collection emblématique Pudgy Penguins) mais aussi de la blockchain Abstract et également à l'origine du memecoin PENGU, les prises de positions de tels leaders du secteur pourraient avoir un impact déterminant sur l'évolution future des NFT.

Parmi les speakers influents, nous pouvons également citer :

Brian Quintenz (a16z) ;

(a16z) ; Haider Rafique (OKX) ;

(OKX) ; Robby Yung (Animoca Brands) ;

(Animoca Brands) ; Lee Schneider (Ava Labs) ;

(Ava Labs) ; Léo Caillard (artiste français fondateur de la NFT Factory) ;

(artiste français fondateur de la NFT Factory) ; Sébastien Borget (fondateur de The Sandbox) ;

(fondateur de The Sandbox) ; Nicolas Louvet (PDG de Coinhouse) ;

(PDG de Coinhouse) ; Rushi Manche (fondateur de Movement Labs) ;

(fondateur de Movement Labs) ; Et bien d'autres.

Des acteurs « plus traditionnels » sont également attendus comme Martin Signoux d'OpenAI, Mascha Driessen de Microsoft ou encore Marat Faritov de la célèbre agence de notation Moody's. Leur présence n'est pas sans souligner l'importance croissante des NFT, et des cryptomonnaies de manière plus générale dans la finance traditionnelle.

Venez vous aussi participer à NFT Paris, que ce soit pour simplement passer du bon temps ou pour se retrouver au cœur des innovations de demain. L'événement se déroulera du 13 au 14 février à la Grande Halle de la Villette !

Visionnez notre reportage pour vous immerger au sein de l'édition 2023 de NFT Paris 👇

