Extradition de Do Kwon : l'ex-PDG de Terra a réussi à faire appel

Quand Do Kwon sera-t-il extradé du Monténégro, où il est actuellement emprisonné ? C’est la question qui est posée, alors que l’homme a fait appel une seconde fois. Le point sur les péripéties entourant l’ex-PDG de Terra, et sur ce que l’on sait de sa future destination.

Do Kwon fait appel dans le cadre de son extradition

C’est un rebondissement de plus dans l’affaire Terra/Do Kwon. La cour du Monténégro vient d’approuver la demande d’appel du PDG de Terraform Labs, qui échappe donc pour un temps à l’extradition. Pour rappel, cela fait de longs mois que deux juridictions d’ampleur, les États-Unis et la Corée du Sud, attendent de pied ferme le prévenu, afin qu’il soit jugé.

Il n’est en effet présent au Monténégro que parce qu’il y a fui. Arrêté l’année dernière, il a été emprisonné pour avoir utilisé de faux documents d’identités. Mais pour ses agissements au sein de Terraform Labs, le couperet n’est pas encore tombé. Et pour cause : l’affaire de l’extradition traîne en longueur.

En décembre dernier, Do Kwon avait déjà fait appel une première fois, jugeant que la décision d’extradition, prise par la Cour suprême du Monténégro, n’était pas entièrement légale. Une dizaine de jours plus tard, la Cour suprême avait décidé que l’extradition était valide… Avant que Do Kwon ne fasse appel à nouveau, en janvier dernier. Ce qui nous amène à cette semaine.

Second appel et retour à la case départ

Cette fois, la Cour d’appel a jugé en faveur de l’ex-PDG de Terra. Elle vient de confirmer que la procédure d’extradition en vigueur n’a pas été respectée, et que le processus doit donc recommencer :

« Le tribunal de première instance n’a pas tenu compte du fait qu’il s’agit dans ce cas particulier d’une procédure d’extradition abrégée, dans laquelle le tribunal […] et non le ministre de la Justice, contrairement à la procédure habituelle, prend la décision d’extradition. »

Autre point saillant : il n’est toujours pas clair qui des États-Unis ou de la Corée du Sud a fait la demande d’extradition en premier. Or c’est l’ordre d’arrivée des requêtes qui prime. Autrement dit, premier arrivé, premier servi.

Cela veut dire que Do Kwon ne sera pas nécessairement, comme on le pensait jusque là, extradé vers sa Corée du Sud natale avant de repartir aux États-Unis. Par ailleurs, cela veut aussi dire que le processus repart de zéro, et qu’il y aura donc un certain temps avant que l’homme ne soit extradé. Ce n’est pas le cas de l’ex-directeur financier de Terra, Haan Chang Joon, qui a été extradé vers la Corée du Sud il y a quelques jours.

