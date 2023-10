Élections argentines : le candidat controversé Javier Milei, favorable au Bitcoin, est qualifié pour le second tour

Au premier tour des élections présidentielles en Argentine, aucun candidat n'est parvenu à obtenir la majorité absolue. Sergio Massa, ministre de l'Économie de centre gauche, et Javier Milei, candidat aux opinions ultralibérales et sujettes à controverse, se disputeront le second tour. Milei, qui prône un abandon des aides sociales et une dollarisation du pays, est arrivé en deuxième position. Ce dernier s'était montré favorable au Bitcoin par le passé.

