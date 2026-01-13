L'ex-maire de New York vient-il d'arnaquer les investisseurs avec son nouveau memecoin ?

L’ancien maire de New York, Eric Adams, a lancé un memecoin hier. Mais le projet semble suspect : sa liquidité s’est effondrée dans les heures qui ont suivi. Que sait-on pour l’instant ?

Le memecoin louche de l’ex-maire de New York

Dans la journée d’hier, l’ancien maire de New York, le démocrate Eric Adams, a lancé sa propre cryptomonnaie. Présenté comme un token lié à la métropole, son ambition est à ce stade relativement floue.

Fier de lancer NYCtoken, un nouveau token conçu pour lutter contre la propagation rapide de l’antisémitisme et de l’anti-américanisme à travers le pays, et désormais à New York.

Sur le site du projet, on apprend que la cryptomonnaie n’est pas affiliée à la ville de New York. Aucune mention n’est par ailleurs faite de la manière dont cette cryptomonnaie permettrait de lutter contre l’antisémitisme et l’anti-américanisme. Tout au plus trouve-t-on cette précision en petits caractères :

NYCTOKEN ($NYC) est destiné à fonctionner comme une expression de soutien et d’engagement envers les idéaux et l’esprit incarnés par le symbole « $NYC » et l’œuvre associée, et n’a pas vocation à constituer, ni à faire l’objet, d’une opportunité d’investissement, d’un contrat d’investissement ou d’un titre financier de quelque nature que ce soit.

Le projet est donc dès le départ assez peu défini et semble capitaliser sur la figure de l’ancien maire de New York pour faire parler de lui. Et pour ne rien arranger, il semble avoir subi une fuite de liquidité dans les heures qui ont suivi son lancement.

Eric Adams a-t-il procédé à un rug pull ?

Quelques heures après l’annonce de l’ex-maire de New York, plusieurs analystes ont signalé des mouvements suspects sur le NYC. Bubblemaps a ainsi expliqué que l’équipe en charge du projet avait retiré 1 million de dollars de liquidité :

L’équipe a extrait plus d’un million de dollars en faisant entrer et sortir de l’USDC des pools de liquidité. Le portefeuille 9Ty4M, lié au déployeur de $NYC, a créé une liquidité unilatérale (one-sided LP) sur Meteora. Ce portefeuille a ensuite retiré environ 2,5 millions de dollars en USDC au plus haut, puis réinjecté environ 1,5 million de dollars en USDC après une chute [du cours] de 60 %.

Le NYC avait atteint 600 millions de dollars de capitalisation en l’espace de quelques heures, avant de s’effondrer jusqu’aux 100 millions de dollars, suite à ce retrait. Bubblemaps suggère que la situation rappelle celle du Libra, un autre « rug pull » lié au président argentin Javier Milei.

Huit heures après le lancement du NYC, son avenir est donc déjà en question. Le compte X de NYC Token a publié un communiqué à ce sujet, expliquant avoir dû « rééquilibrer » la liquidité, sans fournir davantage d’explications :

Étant donné le soutien et la demande exceptionnels pour le token à son lancement, nos partenaires ont dû rééquilibrer la liquidité. Nous sommes conscients des signalements des transactions qui ont enlevé de la liquidité au pool. […] Nous sommes là pour rester !

Aucune justification réelle n’a cependant été faite sur ce « rééquilibrage » qui a conduit à un trou d’un million de dollars, quelques heures après le lancement. Nous conseillons bien sûr la plus grande prudence en ce qui concerne la cryptomonnaie de l’ex-maire de New York.

Source : Eric Adams, Bubblemaps via X

