15 milliards de dollars pour aider les États-Unis à dominer l'IA et la crypto - et l'Europe ?

Le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) vient de lever plus de 15 milliards de dollars, soit 18 % de tout le capital-risque américain levé en 2025. Cette somme colossale sera investie dans l'IA, la crypto, la défense et la santé, avec une mission claire : garantir la domination technologique des États-Unis face à la Chine. Pendant ce temps, l'Europe peine à suivre le rythme...

Une guerre technologique pour l'Amérique

Le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz ne cache pas ses intentions : dans un communiqué publié le 9 janvier, Ben Horowitz, cofondateur du fonds, affirme que « le destin des nouvelles technologies aux États-Unis repose en partie sur nos épaules ».

a16z s'est ainsi donné comme mission de faire en sorte que l'Amérique remporte les 100 prochaines années de technologie, en commençant par l'IA et la crypto. Le 9 janvier dernier, ils ont levé 15 milliards dans ce but.

Si l'Amérique échoue sur le plan technologique, elle perdra sur les plans économique, militaire, géopolitique et culturel. Et le monde entier en subira les conséquences.

Les 15 milliards de dollars seront répartis entre plusieurs fonds : 6,75 milliards pour un fonds de croissance, 1,7 milliard pour les infrastructures d'IA, 1,7 milliard pour les applications, 1,176 milliard pour le fonds American Dynamism (défense, logement, chaîne d'approvisionnement), 700 millions pour la santé et la biotech, et 3 milliards pour d'autres stratégies.

Si nous ne parvenons pas à orienter les politiques du pays dans la bonne direction, l'Amérique risque fort de perdre son leadership mondial en matière de technologie. Nous en avons déjà constaté les prémices dans les domaines de l'IA et des cryptomonnaies. Et si le leadership technologique des États-Unis s'érode, tout le reste suivra rapidement.

Selon eux, c'est une véritable guerre technologique qui se joue, et a16z entend bien armer les entreprises américaines pour la remporter.

L'Europe reste à la traîne malgré quelques signaux encourageants

Pendant que les États-Unis investissent massivement, l'Europe peine à suivre le rythme. En 2024, l'Europe a dépensé 9,4 milliards de dollars dans l'IA, contre 197 milliards pour les entreprises américaines.

Le secteur du capital-risque européen souffre d'un problème structurel connu sous le nom de "Series B gap" : un gros manque de financement pour les startups en phase de croissance. Contrairement aux États-Unis où un entrepreneur peut facilement lever des dizaines de millions pour développer sa boîte, les startups européennes peinent à trouver des fonds au-delà des premiers tours de table. L'Europe ne représente que 5 % du capital-risque mondial, loin derrière les États-Unis.

Néanmoins, quelques signaux encourageants émergent. En février 2025, l'Union européenne a lancé l'initiative InvestAI pour mobiliser 200 milliards d'euros, dont 150 milliards de capitaux privés et 20 milliards de fonds publics. La France a annoncé 109 milliards d'euros d'investissements privés dans l'IA à l'horizon 2031, portés notamment par les Émirats arabes unis et le fonds américain Apollo.

Du côté de la crypto, le cadre réglementaire MiCA pourrait permettre à l'Europe de rattraper son retard, avec Amundi qui prépare le lancement d'un ETF Bitcoin pour 2026.

Source : The a16z newsletter

