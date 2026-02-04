Dans un contexte très morose pour les cryptomonnaies, Elon Musk a encore fait parler du Dogecoin (DOGE). Le milliardaire a en effet rappelé une vieille promesse : celle d’envoyer Dogecoin sur la lune grâce à son entreprise SpaceX.

Un vrai Dogecoin sur la vraie lune ?

Bien qu’Elon Musk ait marqué une distance avec les cryptomonnaies ces dernières années, l’écosystème, et le Dogecoin en particulier, le passionnaient à une époque. En 2021, le PDG de SpaceX faisait ainsi une promesse à ses followers X : celle d’envoyer Dogecoin sur la lune.

SpaceX va placer un vrai Dogecoin sur la vraie lune.

Mais la promesse ne s’est pas matérialisée depuis. Il y a bien eu la navette DOGE-1, lancée en 2023 : ce vaisseau portant le nom de la cryptomonnaie et financé en Dogecoin avait orbité autour de la lune, afin de collecter des données.

Aucun « vrai » Dogecoin n’avait cependant été envoyé sur la lune – quelle que soit la matérialisation physique choisie par Elon Musk. D’où une question récente d’un utilisateur de son réseau social : quand un Dogecoin sera-t-il enfin envoyé sur la lune ? Réponse de l’intéressé : « Peut-être l’année prochaine » :

Maybe next year — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

À un autre tweet, qui annonçait que « Le Doge sur la lune est inévitable », Elon Musk a répondu un simple « Oui ». Cela ravive un narratif ancien dans l’écosystème : Doge to the moon.

Le cours du DOGE bondit suite aux déclarations de Musk

Comme souvent, les déclarations d’Elon Musk ont eu un effet sur le cours du DOGE, qui a bondi de 10,7 % immédiatement après la publication du tweet. Le cours a cependant subi une forte volatilité depuis :

Le cours du DOGE a été secoué par les déclarations d’Elon Musk

Cela montre que les liens entre Elon Musk et le Dogecoin restent forts – la cryptomonnaie humoristique continue d'être associée bon gré mal gré aux frasques du milliardaire. Mais « l’effet Elon » semble s’être affaibli : le DOGE s’échange à un niveau 85 % moins élevé que lors de son record absolu de 2021.

