Le Dogecoin explose de 14 % sur les 7 derniers jours - Que se passe-t-il ?

Le cours du Dogecoin enregistre une hausse supérieure à 14 % au cours de la dernière semaine. Une performance qui surpasse largement les autres cryptos du top 10, sans toutefois impliquer un tweet d’Elon Musk. Que se passe-t-il pour le leader des memecoins ?

Le cours du DOGE explose de 14 % en quelques jours

Initialement créé comme une simple blague, le Dogecoin s'impose désormais comme un acteur installé dans le top 10 des cryptomonnaies, mais également comme le leader historique et incontesté du marché des memecoins, avec une valorisation actuellement estimée à 17,3 milliards de dollars.

Une position qui ne l'empêche pas de conserver une volatilité importante, avec le soutien actif et régulier d'Elon Musk qui s'amuse à l'associer à certaines de ses publications sur le réseau X, entraînant à chaque fois un effet haussier immédiat sur le cours du DOGE, même si cela ne semble pas concerner sa récente explosion de plus de 14 % sur les 7 derniers jours.

🔍 Pour en savoir plus - Qu'est-ce que le Dogecoin (DOGE) ?

Le cours du DOGE explose de 14 % sur les 7 derniers jours

En effet, le prix du DOGE vient de franchir la résistance des 0,11 dollar sous laquelle il évoluait depuis la fin du mois de janvier, avec le soutien évident du Bitcoin en train d'essayer pour sa part de confirmer son retour au-dessus des 80 000 dollars, mais ce n'est pas tout.

Car il en faut de toute évidence un peu plus pour permettre au DOGE de faire presque 6 fois mieux que le BTC sur cette période, comme par exemple le fait de voir 1,5 % de sa capacité minière mondiale gérée par une société cotée sur le marché boursier américain.

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Fusion programmée entre Shuttle Pharmaceutical et United Dogecoin

Il apparaît souvent comme délicat d'expliquer les hausses associées à certaines cryptomonnaies, mais cela devient tout de suite plus simple lorsqu'elles interviennent très clairement à contre-courant de la tendance du marché et en lien à une opération financière les concernant, comme dans le cas du Dogecoin.

Une annonce récemment rendue publique par la société pharmaceutique Shuttle Pharmaceutical, dans le cadre d'un communiqué de presse qui officialise « un accord de fusion définitif pour acquérir United Dogecoin, une société minière du DOGE dirigée par des experts de l'industrie ».

📰 Lancement de X Money – Le Dogecoin (DOGE) bondit suite à un tweet d’Elon Musk

Cet investissement de type PIPE (augmentation de capital privée) de 11 millions de dollars devrait permettre à United Dogecoin, en tant que filiale de Shuttle Pharmaceutical, d'acquérir « 3 000 machines ElphaPex de nouvelle génération mises en ligne dans les 60 jours, offrant un taux de hachage pouvant atteindre 43 200 GH/s, soit environ 1,5 % de la capacité minière mondiale de Dogecoin ».

Grâce à notre taille, à nos relations, à notre expertise et à notre calendrier, nous pensons que nous sommes particulièrement bien placés pour devenir un leader mondial de l'exploitation minière de Dogecoin. Cette stratégie a été couronnée de succès dans l'exploitation minière de Bitcoin, et nous sommes prêts à l'appliquer pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Ryan Trasolini, PDG de United Dogecoin

Une opération qui s'ajoute à d'autres actualités considérées comme importantes par les amateurs de Dogecoin, telles que le lancement de X Money ou l'introduction en bourse de SpaceX, qui ne mentionnent pourtant à aucun moment le DOGE.

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Source : Shuttle Pharmaceutical

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