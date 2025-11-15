XRP : une cryptomonnaie plus performante que le SOL ou l'Ether (ETH) ?

Le classement le plus répandu pour estimer les cryptomonnaies dresse un bilan en fonction de l’évolution de leurs valorisations. Une réalité à laquelle les analystes de Kaiko viennent d’apporter d’autres données essentielles qui permettent au XRP de Ripple de s’imposer face à la concurrence. On fait le point…

Un nouveau classement pour estimer les cryptomonnaies

Le classement le plus couramment appliqué aux cryptomonnaies repose essentiellement sur l'estimation de leur valorisation en temps réel, associée au nombre et au prix de leurs unités disponibles. Dans le domaine, le Bitcoin s'impose sans aucun doute comme le maître des lieux, avec plus de 2 000 milliards de dollars au compteur.

Puis viennent les altcoins, dont le leader incontesté reste l'Ether (ETH) avec une valorisation actuellement estimée à 430 milliards de dollars, soit presque 3 fois plus que le dernier membre du podium XRP de Ripple et ses 150 milliards de dollars, si l'on exclut les stablecoins.

✍️ Découvrez les 4 meilleures plateformes pour acheter du XRP de Ripple

Un état des lieux auquel la structure d'analyse Kaiko souhaite visiblement apporter plus de nuances, avec la mise en place d'un « nouveau classement [qui] évalue les actifs au-delà de la liquidité, en examinant 6 dimensions », impliquant une prise en compte du volume, de la liquidité, de la capitalisation boursière, de la disponibilité sur le marché, de la maturité et de la conservation.

Dans les faits, « chaque actif reçoit une notation objective et reproductible de AAA à B, permettant des comparaisons équitables entre plus de 80 cryptomonnaies ». Et autant dire que - au-delà du top 3 qui reste inchangé - le résultat diffère quelque peu du classement que l'on a l'habitude de voir.

Classement des cryptomonnaies de Kaiko pour le 3e trimestre 2025

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Le XRP de Ripple s'impose en tête devant le SOL et même l'ETH

Le véritable avantage de ce classement réside dans sa capacité à appliquer des filtres distincts, afin de faire ressortir ou d'exclure certains projets selon leurs performances effectives dans le domaine concerné. Un éclairage qui peut tout changer, afin d'estimer certains paramètres clés avant d'investir.

Afin d'illustrer ce cas de figure, les analystes de Kaiko prennent plus précisément l'exemple du score de liquidité appliqué aux 80 cryptomonnaies intégrées dans ce rapport. Une situation qui permet au TRX de faire son entrée dans le top 10, au détriment évident du LINK qui disparaît totalement.

🗞️ 16 blockchains majeures possèdent un code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs

Classement des cryptomonnaies par rapport à leur score de liquidité

Quel que soit le classement concerné, une donnée essentielle ressort de cette analyse. En effet, le XRP de Ripple s'impose dans presque tous les cas de figure parmi les actifs les mieux positionnés, devant des concurrents directs et de taille comme Solana ou même l'Ether (ETH), dans le cas du score de liquidité.

Une mention spéciale doit être décernée au DOGE qui apparaît contre toute attente parmi les meilleurs actifs de tous les classements proposés en exemple dans la publication de Kaiko, qu'il s'agisse du général (#5), de la liquidité (#5) ou de la disponibilité des produits négociables (#6).

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Kaiko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.