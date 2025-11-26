Le lancement du tout premier ETF Dogecoin spot cette semaine n'a pas suscité de frénésie. Les analystes notent en effet que les volumes sont plus réduits qu'attendu. Comment l'expliquer ?

Le premier ETF Dogecoin a connu des afflux mesurés

Ce lundi, le tout premier ETF Dogecoin spot est arrivé à Wall Street. Porté par Grayscale, le produit d'investissement est basé sur le DOGE, le plus grand memecoin du moment. Le lancement n'a cependant pas été un franc succès, selon les analystes.

Eric Balchunas de Bloomberg note ainsi que l'ETF Dogecoin a ainsi attiré 1,4 million de dollars d'afflux lors du premier jour de trading. Ce qui n'est pas rien, mais l'on pouvait s'attendre à plus d'enthousiasme pour un produit qui arrive pour la première fois sur le marché :

Le $GDOG (le premier ETF Doge) a enregistré 1,4 million de dollars de volume le premier jour… solide pour un lancement moyen, mais faible pour un produit spot présenté comme une “première mondiale”.

💡 Notre guide des meilleurs sites pour acheter du Dogecoin (DOGE)

Pour comparaison, le tout premier ETF XRP spot, porté par Canary Capital, a connu des afflux de 58 millions de dollars lors du premier jour de trading la semaine dernière.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Comment expliquer cette réaction tiède ?

Plusieurs explications peuvent être mobilisées pour expliquer cette réaction un peu tiède du marché. Tout d'abord, l'effet de nouveauté est passé : si un ETF crypto spot était encore une petite révolution l'année dernière, ce n'est désormais plus le cas. D'autant plus qu'un nombre grandissant de cryptomonnaies sont candidates à l'ETF.

Il faut aussi souligner que les portfolios des investisseurs institutionnels ne sont pas infinis : ces derniers se positionnent sur des actifs de choix et en délaissent d'autres. Or le BTC et l'ETH, parmi d'autres, sont souvent considérés comme plus stables et moins volatils que le DOGE.

Enfin, on peut aussi souligner le contexte général, peu propice aux ETF cryptos. Les cryptomonnaies sont en effet dans le rouge ces dernières semaines et l'on se demande si le BTC va franchir le seuil des 80 000 dollars pour toucher un nouveau plus bas local. Les principaux ETF crypto ont vu des sorties importantes, les investisseurs délaissant les actifs "risqués".

🌐 Dans l'actualité - Bitcoin (BTC) : reste-t-il un espoir ? Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Tout cela s'est donc combiné pour produire un lancement peu enthousiasmant pour le tout premier ETF Dogecoin spot. Sur la semaine, le cours du DOGE reste maussade, avec une chute de 3,7%. Sur le mois, sa chute est conséquente : -27%. Les ETF pourraient donc mettre du temps pour décoller.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : Eric Balchunas via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.