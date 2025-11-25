Bitcoin (BTC) : reste-t-il un espoir ? Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Alors que le cours du BTC s’est enfoncé la semaine dernière, glissant davantage dans une zone typique de bear market, la pression de vente observée sur les exchanges et les ETF Bitcoin spot commence enfin à s’atténuer. Une accalmie bienvenue, même si elle ne suffit pas encore à convaincre d’un vrai retournement de tendance.

Il faut sauver le soldat Bitcoin

Alors que le cours du BTC a accéléré sa chute la semaine dernière, s’ancrant davantage dans un territoire de bear market, la pression de vente sur les exchanges et les ETF Bitcoin spot semble s’estomper.

La structure actuelle du marché semble favoriser un rebond à court terme, bien que les craintes d’un dead cat bounce restent légitimes. Reste-t-il un espoir pour le BTC ? On fait le point ensemble !

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Prix spot du BTC

Obtenez le meilleur rendement possible sur vos USDC avec ZyFAI

Niveaux de prix clés

Pour comprendre la situation actuelle du marché, il faut d’abord revenir sur les niveaux de prix que le Bitcoin a testés ces dernières semaines.

La métrique clé, c’est la moyenne cumulée du prix moyen d'achat des BTC (courbe en bleu). C'est une sorte de point d’équilibre du marché, estimé à 103 352 $, qui représente la frontière entre un marché haussier et un marché baissier.

Lorsque le BTC est passé en dessous de ce seuil, après l’avoir défendu tout le long du bull market, cela a déclenché une capitulation rapide et une baisse d’environ 20 %.

Si un rebond se produit, ce niveau fera office de test de confiance majeur afin d'estimer si la hausse est une simple reprise technique ou vrai dead cat bounce ?

Figure 2 : Moyennes on-chain à court et long terme du BTC

Lors de sa chute, le cours du BTC est passé sous le prix moyen d’achat des ETF Bitcoin spot, et a même fait une mèche proche du prix moyen des BTC détenus par BlackRock.

En théorie, ces seuils représentent des niveaux de support majeurs, les institutionnels voyant dans la baisse actuelle une opportunité d’achat alléchante. Durant l’été 2024, plusieurs de ces seuils ont d’ailleurs servi de support au cours du BTC, autour des 55 000 dollars.

Reste à voir si les flux entrants des ETF confirmeront cette thèse dans les prochains jours.

Figure 3 : Prix moyens d'achat des ETF BTC spot

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Opportunité à court terme ?

Suite à une correction de près de 35 % depuis son ATH, le BTC a de fortes chances de tenter de se stabiliser avant de choisir une nouvelle direction. C’est dans ce contexte que des opportunités à court terme peuvent se manifester, notamment si une demande significative est exprimée sur les marchés spot.

Samedi dernier, près de 440 000 BTC ont changé de mains autour de 84 500 $. Une telle accumulation n’est pas anodine, elle traduit un retour d’appétit sur le marché spot. Certains investisseurs sont-ils au courant de quelque chose que nous ignorons ?

Figure 4 : Carte thermique de l'accumulatinon sur les marchés spot du BTC

Du côté des ETF BTC spot, le constat est mitigé :

la pression de vente intense des dernières semaines semble s’estomper, constituant un soulagement bienvenu ;

l’ouverture de la semaine reste timide. Les flux entrants sont presque nuls, suggérant que les acheteurs institutionnels hésitent encore à s’exposer de nouveau au bitcoin.

Il faudra suivre de près leur comportement dans les jours et semaines à venir pour estimer si leur pression de demande s’accentue ou non.

Figure 5 : Volumes d'achat/vente nets des ETF BTC spot

Concernant les exchanges centralisés spot, le constat est similaire : la pression de vente nette s’estompe, mais aucun flux de demande majeur n’est à signaler pour le moment.

L’ensemble du marché semble être aux aguets, attendant une nouvelle impulsion du cours du BTC pour prendre position.

Figure 6 : Volumes d'achat/vente nets des exchanges spot

Enfin, sur les marchés dérivés, d’importants volumes de liquidations short se sont manifestés tout au long de la dégringolade du BTC. Il existe désormais plusieurs amas de liquidités majeurs au-dessus du prix actuel, ce qui alimente les espoirs de reprise haussière, potentiellement catalysée par un short squeeze.

Si le cours parvient à remonter assez haut pour forcer la liquidation des shorts positionnés jusqu’à 100 000 $, cela pourrait relancer la dynamique haussière. Peut-être reste-t-il encore un espoir pour la tendance haussière du BTC !

Figure 7 : Carte thermique des liquidations sur les marchés dérivés du BTC

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

En résumé, les données on-chain de la semaine montrent un marché en position de rebond technique.

Alors que le Bitcoin s’approche du prix moyen des BTC acquis par l’ETF spot de BlackRock, la pression de vente sur les exchanges et les ETF bitcoin spot semble s’estomper, mais aucun flux de demande majeur n’est encore visible.

Samedi dernier, un volume de près de 440 000 BTC a été acquis aux abords des 84 500 $. Cette accumulation spot massive constitue un signe d’intérêt non négligeable, tandis que d’importants amas de liquidités short alimentent les espoirs de reprise haussière, potentiellement catalysée par un short squeeze.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.