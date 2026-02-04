La société xAI (Grok) recrute un « expert crypto » pour entraîner ses modèles d’IA

Le secteur de l’intelligence artificielle fait actuellement face à une concurrence féroce de la part des sociétés de développement d’assistants IA. L’occasion pour la startup xAI du milliardaire Elon Musk de recruter un « expert crypto » pour augmenter ses capacités dans le domaine.

La société IA d'Elon Musk recherche un « expert crypto »

Le développement accéléré de l'intelligence artificielle (IA) devient un enjeu qui s'inscrit bien au-delà de la seule sphère technologique, au point de s'imposer jusque dans les hautes instances politiques avec la mise en place - à la fois symbolique et problématique - de la Mission Genesis de Donald Trump en novembre dernier.

Une dimension stratégique qui n'empêche pas les principaux acteurs de ce secteur de proposer toujours plus d'innovations, mais également à certains spécialistes de les mettre en concurrence sur des projets spécifiques, comme le trading de cryptomonnaies dans le cadre du projet Alpha Arena, lancé en octobre dernier.

✍️ Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Une compétition au sein de laquelle l'assistant IA développé par la société xAI du milliardaire Elon Musk, Grok, n'a pas particulièrement brillé par ses résultats vis-à-vis de la concurrence. Serait-ce la raison pour laquelle l'entreprise vient de publier une offre d'emploi pour recruter un « expert crypto » ?

L'IA de xAI (Grok) n'a pas particulièrement brillé lors du test Alpha Arena

En effet, la société xAI serait à la recherche d'un expert dans le domaine pour accélérer « l'amélioration [de ses] modèles d'IA ». Le but principal : « travailler en étroite collaboration avec les équipes techniques pour soutenir la création et l'affinement de nouvelles tâches, en [se] concentrant plus particulièrement sur les marchés des cryptomonnaies et des crypto-actifs ».

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en février*

Une « expertise approfondie en stratégies quantitatives crypto »

Plus concrètement, cette offre d'emploi nécessite une « expertise approfondie [dans] la sélection et la résolution rigoureuse de problèmes complexes en stratégies quantitatives crypto », impliquant l’analyse on-chain, la finance décentralisée (DeFi), les contrats perpétuels et produits dérivés, l’arbitrage, la Maximal Extractable Value (MEV), la génération de signaux alpha crypto, ainsi que la gestion de portefeuille et du risque.

Vous apprendrez aux modèles comment les traders quantitatifs crypto analysent les données blockchain, modélisent la tokenomics, évaluent les flux on-chain, gèrent une volatilité extrême, exploitent les inefficiences entre plateformes centralisées et décentralisées, et raisonnent sur de nouveaux paradigmes de crypto-actifs. Offre d'emploi

🗞️ Perquisition chez X à Paris : Elon Musk convoqué pour diffusion de contenus illicites et manipulation de l'algorithme

De ce fait, l'assistant IA Grok de xAI pourrait bien devenir rapidement beaucoup plus performant dans le domaine du trading de cryptomonnaies. Un outil de taille pour les investisseurs crypto qui souhaitent optimiser leurs positions ou s'ouvrir à de nouvelles disciplines.

Dans le même temps, la société SpaceX vient d'officialiser l'achat de xAI en ce début de semaine, afin de créer une entité fusionnée au sein de l'empire d'Elon Musk dont la valorisation atteint 1 250 milliards de dollars. Le but affiché : déployer des centres de calcul dans l'espace pour alimenter l'intelligence artificielle.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : xAI

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.