Le président américain Donald Trump a signé lundi 24 novembre 2025 un décret présidentiel pour lancer la Mission Genesis, un programme fédéral qui vise à accélérer la recherche scientifique grâce à l'IA. Un projet comparé au Projet Manhattan de la Seconde Guerre mondiale, avec des investissements massifs… et des risques de centralisation technologique sans précédent.

Trump lance un programme fédéral pour l'IA

Ce lundi 24 novembre 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret présidentiel pour démarrer la « Mission Genesis ». Le but de ce programme : démultiplier les capacités de son gouvernement en matière d'intelligence artificielle (IA). Le président espère ainsi faire des découvertes scientifiques et dépasser notamment la Chine dans le domaine.

Dans les détails, la Mission Genesis repose sur la création d'une plateforme unifiée qui exploitera les données scientifiques fédérales pour entraîner des modèles d'IA de nouvelle génération. Le département de l'Énergie prend les commandes de ce programme et rassemblera les ressources des laboratoires nationaux, des universités américaines et des entreprises technologiques.

L'objectif de Donald Trump est ainsi très clair : automatiser certaines phases de la recherche, tester de nouvelles possibilités scientifiques et accélérer les découvertes dans de nombreux domaines, allant de la médecine à l'énergie en passant par les matériaux.

Le calendrier s'est immédiatement accéléré : Amazon Web Services a annoncé dès lundi un investissement pouvant atteindre 50 milliards de dollars dans des centres de données spécialisés en IA et supercalculateurs réservés au gouvernement américain. En parallèle, le département de l'Énergie s'est allié à Nvidia et Oracle pour bâtir le plus gros supercalculateur IA jamais construit pour la recherche publique.

Mais derrière la façade scientifique, le projet de Donald Trump ressemble surtout à une concentration massive de la puissance technologique américaine sous un commandement quasi militaire. Supercalculateurs, données sensibles, laboratoires nationaux, robots autonomes, supers IA… tout se retrouvera regroupé sous l'autorité directe du département de l'Énergie, historiquement lié aux programmes nucléaires. Ce pilotage vertical laisse peu de place au débat public et transforme l'IA en infrastructure de défense à part entière.

Une course mondiale qui creuse les écarts entre les pays

La Mission Genesis s'inspire directement du livre anglais Genesis : Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit d'Henry Kissinger, Eric Schmidt et Craig Mundie, mais aussi du rapport Situational Awareness de l'investisseur Leopold Aschenbrenner.

L'auteur y estime que, d'ici la fin de la décennie, les entreprises américaines pourraient consacrer des milliers de milliards de dollars dans des cartes graphiques, des centres de données et dans l'énergie dédiée à l'IA. Selon lui, c'est un enjeu de sécurité nationale qu'il compare même à la course à l'armement du nucléaire au XXe siècle.

Arrivons-nous à un point de non-retour dans la course mondiale à l'IA ? Une fois qu'un pays lance un « Projet Manhattan » pour l'intelligence artificielle, les autres n'ont plus vraiment le choix. Ils devront suivre, accélérer, centraliser leurs propres programmes et investir des sommes encore plus colossales. Et malgré les sanctions sur les puces Nvidia, la Chine est encore dans la course, au coude à coude avec les États-Unis.

Source : Maison Blanche

