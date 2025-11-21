Coinbase, Circle, MARA, Strategy : les actions cryptos chutent lourdement en cette année 2025

En marge de la chute du Bitcoin (BTC), les actions cryptos traversent actuellement une passe difficile en bourse. Depuis le début de l'année, bon nombre de titres célèbres affichent ainsi de fortes baisses. Observons cela de plus près.

Les actions crypto peinent à se démarquer en 2025

Alors que le prix du BTC affiche maintenant moins de 85 600 dollars, cela marque non seulement une baisse de 32 % depuis le plus haut historique (ATH) du mois dernier, mais aussi un recul de plus de 8 % depuis le début de l'année 2025.

Dans le sillage de ce recul, bon nombre d'actions liées à l'écosystème des cryptomonnaies sont à la peine en bourse. Par exemple, l'action de Coinbase cède 7 % depuis le début de l'année, mais a déjà perdu plus de 46 % depuis son ATH du 18 juillet dernier.

Pour sa part, Circle est retombée sur les niveaux de sa première journée de cotation et chute à présent de près de 78 % depuis son ATH du 23 juin.

Toujours depuis le début de l'année, Strategy a cédé 41 %, le mineur MARA souffre d'une performance similaire, tandis que si son concurrent Riot Platforms gagne actuellement 22 % sur la même période, son titre a tout de même reculé de 47 % depuis son dernier plus haut annuel.

À cela, nous pourrions ajouter les exemples de plus en plus fournis de crypto treasury companies qui, sans aucune surprise, rencontrent des échecs.

Pour les mineurs en particulier, la chute du BTC vient saper leur rentabilité, et cela s'ajoute à d'autres problématiques mises en lumière par Matthew Case, un analyste du mineur Quantum Expeditions. En effet, il pointe notamment du doigt la concurrence avec le secteur de l'intelligence artificielle :

Les mineurs ont longtemps mis en avant l'accès à une électricité à moins de 3 centimes/kWh comme un avantage concurrentiel décisif. Mais aujourd'hui, ces sites sont convoités par les acteurs de l'IA et des centres de données, capables de surenchérir et de remettre en question l'idée que nous « monétisons les ressources inutilisées du réseau ».

De manière générale, des facteurs macro-économiques affectent aujourd'hui l'écosystème par effet de contagion, notamment sur la question des taux directeurs. Toutefois, le fait est que cela ne peut servir de justification, à l'heure où l'on ne peut que constater que les performances des valeurs crypto connaissent actuellement une moins bonne année 2025 que le reste du marché.

Par exemple, certes, le S&P 500 recule de 5,4 % depuis son ATH du mois dernier, mais l'indice progresse néanmoins de 10,7 % depuis le mois de janvier. Cet écart de performance est-il de courte durée ou s'inscrira-t-il dans un délai plus long ? Affaire à suivre.

