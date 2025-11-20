La Réserve fédérale ne baissera vraisemblablement pas ses taux – Nouveau coup dur pour le Bitcoin ?

La Réserve fédérale américaine ne devrait pas baisser ses taux prochainement, contrairement aux espoirs des marchés. Cela pourrait-il déclencher de nouvelles chutes du Bitcoin (BTC) ?

La Réserve fédérale pourrait ne pas poursuivre la baisse des taux

En septembre dernier, la Fed avait légèrement baissé ses taux directeurs, après des hausses successives ces dernières années. La fourchette avait été ramenée à entre 4 et 4,25 %. La baisse avait été bien accueillie par les marchés financiers et les actifs « risqués » en particulier, à l’instar du Bitcoin (BTC).

💡 A lire – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Cela avait fait naître des espoirs de baisses successives, ce n’est désormais plus le cas. L’outil FedWatch de CME note que si la probabilité de baisse des taux s’élevait à 98 % il y a un mois, il n’y a désormais plus que 30 % de probabilité que cela survienne.

L’inflation surveillée, l’incertitude politique aussi

Les raisons sont multiples. L’inflation, indicateur clé surveillé par la Fed, est encore à des taux jugés trop élevés, qui dépassent les 2 %. La banque centrale craint que les pressions inflationnistes s’amplifient de nouveau.

Il faut aussi souligner que le récent « shutdown » de l’administration américaine a rendu impossible la consultation de données clés pour la dernière période. Faute de visibilité, la Fed préférera certainement attendre d’avoir des données concrètes.

👉 Notre guide – Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Enfin, le marché de l’emploi, s’il n’est pas rieur, reste stable. Cela n’incite donc pas la banque centrale à baisser ses taux pour intervenir rapidement.

Les conséquences possibles pour le Bitcoin (BTC)

L’attente de la Fed pourrait avoir des conséquences sur le Bitcoin. Historiquement, le cours du BTC évolue de concert avec les actifs jugés comme risqués. Or, les investisseurs tendent à s’en détourner lorsque la Fed élève ou maintient ses taux.

Le cours du Bitcoin est déjà mis à mal ces derniers jours. Sur le mois, il a perdu 11 % et semble désormais installé sous le seuil psychologique des 100 000 dollars. Plus largement le marché des cryptomonnaies semble installé dans une période de correction durable.

👉 Dans l’actualité – La part des ETH et BTC sur des exchanges centralisés ne cesse de diminuer, malgré la chute des cryptomonnaies

Pour l’analyste de Cryptoast Vincent Ganne, le Bitcoin semble en effet avoir atteint son sommet cyclique :

Le sommet du cycle aurait été inscrit début octobre et la baisse actuelle s’inscrit dans la logique d’une entrée en marché baissier structurel.

Source : FedWatch

