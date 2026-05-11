Pas de Bitcoin (BTC) à la banque nationale suisse — L'initiative de ces bitcoiners échoue

Faute d'engouement, cette initiative ne parviendra pas à faire adopter Bitcoin (BTC) par la Banque nationale suisse (BNS). Lumière sur ce projet de ce groupe de bitcoiners qui n'aura pas eu le succès escompté.

Il n'y aura pas de Bitcoin (BTC) dans les réserves de la Banque nationale suisse

Depuis plusieurs années, le think tank 2B4CH tente de doper l’adoption de Bitcoin (BTC) en Suisse. Cela passe notamment par la Bitcoin Initiative, qui cherchait déjà en octobre 2021 à ajouter « et en Bitcoin » à l’article 99, alinéa 3 de la Constitution fédérale au sujet des réserves d’or de la Banque nationale suisse (BNS), de manière à le modifier comme tel :

La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.

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En janvier 2025, le projet avait connu un regain d’attention, alors que ces bitcoiners ont demandé le soutien de leur communauté pour rassembler 100 000 signatures, afin de pousser l’Assemblée fédérale suisse à examiner cette proposition. Dès lors, le groupe disposait de 18 mois pour parvenir à cet objectif et ce délai arrive désormais à échéance.

Malheureusement, l’opération n’a pas rencontré de succès, puisque tout juste la moitié des signatures aurait été obtenue.

Dans des propos rapportés par Reuters, Yves Bannaim, l’un des fondateurs de cette initiative, a commenté cette déconvenue :

Nous savions dès le départ que c'était un pari risqué. Pour l’instant, nous allons laisser tomber l’initiative.

De son côté, la Banque nationale suisse a seulement déclaré que « les cryptomonnaies ne répond[aient] pas aux exigences de la BNS en matière de réserves de change », sans donner plus de détails.

À plusieurs reprises, la BNS s’est déjà montrée en opposition face à Bitcoin, notamment au travers des propos de son président Martin Schlegel l’année dernière. En effet, l’intéressé avait notamment remis en cause la liquidité du marché, ou encore sa volatilité.

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Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le sujet des réserves stratégiques de Bitcoin avait pris de l'ampleur un peu partout à travers le monde, mais force est de constater que le soufflet est depuis largement retombé. Quoi qu'il en soit, le prix du BTC affiche 80 800 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en légère hausse de 0,15 % au cours des dernières 24 heures.

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Sources : Reuters

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