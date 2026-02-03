Perquisition chez X à Paris : Elon Musk convoqué pour diffusion de contenus illicites et manipulation de l'algorithme

Le bras de fer judiciaire entre la France et les géants du numérique franchit un nouveau cap. Ce mardi, une perquisition a visé les locaux du réseau social X détenus par Elon Musk, marquant l'accélération d'une enquête ouverte au mois de janvier 2025.

Les bureaux du réseau social X perquisitionnés à Paris

Ce mardi 3 février 2026, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a mené une opération coup de poing dans les bureaux français du réseau social X.

Cette intervention, réalisée avec l’Unité nationale cyber de la gendarmerie (UNCyber) et le soutien d’Europol, s'inscrit au sein d'une enquête ouverte depuis le mois de janvier 2025.

💱 Vous aussi, vous souhaitez acheter du Bitcoin ? Faites-vous guider étape par étape

À l’origine de la procédure étaient 2 signalements d’un député et d’un haut responsable d’une institution publique, dénonçant une possible d'influence et ingérence étrangère permise par l’algorithme de la plateforme.

Extrait du communiqué du Parquet de Paris

Les chefs d’accusation retenus sont les suivants :

complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique ;

complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'image de mineurs présentant un caractère pédopornographique ;

atteinte à la représentation de la personne (deepfake à caractère sexuel) ;

contestation de crime contre l'humanité (négationnisme) ;

extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée ;

falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée ;

administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée.

Le Parquet de Paris a également convoqué Elon Musk ainsi que Linda Yaccarino, PDG de X jusqu'à juillet dernier, pour une audition libre prévue le 20 avril 2026 à Paris.

Acheter du Bitcoin sur Trade Republic à partir de 1€

Le parallèle avec l'affaire Telegram et la réaction de Pavel Durov

Cette offensive contre X rappelle inévitablement le précédent créé par l’affaire Pavel Durov. Le PDG de Telegram, mis en examen au mois d'août 2024 et placé sous contrôle judiciaire, fait face à une douzaine de chefs d’accusation similaires, allant de la complicité de trafic de stupéfiants à la diffusion de contenus pédopornographiques sur son application.

La France semble ainsi s’imposer comme l’une des juridictions les plus strictes au monde en matière de responsabilité pénale des dirigeants de réseaux sociaux, au point que certains internautes dénoncent désormais une attaque frontale contre la liberté d’expression.

📰 À lire également dans l'actualité – Donald Trump lance une réserve stratégique de minerais critiques à 12 milliards de dollars pour contrer la Chine

Pour beaucoup, s’en prendre à Elon Musk et à Pavel Durov est un moyen d'imposer moins de chiffrement et davantage de contrôle, au nom de la lutte contre la criminalité en ligne, une stratégie qui affecte avant tout les utilisateurs honnêtes. Les criminels, eux, conserveraient toujours un intérêt économique à se tourner vers des solutions alternatives, plus opaques et hors de portée des autorités.

Pavel Durov, qui avait comparu devant un juge d’instruction au mois de décembre 2024, n’a d’ailleurs pas tardé à réagir à la perquisition visant X :

La police française effectue actuellement une descente dans les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde qui poursuit pénalement tous les réseaux sociaux offrant un certain degré de liberté aux citoyens (Telegram, X, TikTok…). Ne vous y trompez pas : ce n’est pas un pays libre.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Sources : Parquet de Paris, Tweet de Pavel Durov

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.