Donald Trump lance une réserve stratégique de minerais critiques à 12 milliards de dollars pour contrer la Chine

Face aux tensions persistantes avec la Chine, le président des États-Unis annonce la création d’une réserve stratégique dédiée aux minerais critiques. Une initiative nommée « Project Vault » dotée d’une enveloppe de 12 milliards de dollars.

« Project Vault » : une réserve stratégique de minerais critiques

Les rapports de force entre les grandes puissances mondiales évoluent au fil des avancées technologiques, au point de concerner désormais les fameuses terres rares et autres minerais indispensables à certaines industries, comme par exemple les puces électroniques, les batteries des smartphones ou encore les moteurs d'avion.

Des matières premières considérées comme critiques dont l'extraction permet à certains pays de bénéficier d'un avantage stratégique évident sur la scène internationale. Et autant dire que la Chine ne se prive pas de sa position largement dominante sur l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement (extraction et capacité de traitement) pour peser face aux pressions douanières exercées par Donald Trump.

Empreinte de la Chine sur le marché des minerais critiques

Dans ce contexte, le président des États-Unis vient d'annoncer la création d'une réserve stratégique dédiée aux terres rares et aux minerais critiques, dans le cadre d'un « Project Vault » estimé à 12 milliards de dollars. Le but ? Réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine.

Pendant des années, les entreprises américaines ont risqué de se retrouver à court de minerais critiques lors des perturbations des marchés. Aujourd’hui, nous lançons ce qui sera connu sous le nom de « Project Vault » afin de garantir que les entreprises et les travailleurs américains ne soient jamais pénalisés par une quelconque pénurie. Donald Trump

Une douzaine d'entreprises déjà impliquées

Une initiative qui s'inscrit dans la lignée directe de la réserve stratégique de pétrole d’urgence déjà existante dans le pays, mais également de celle que Donald Trump a promis de créer avec du Bitcoin, pour le moment toujours à l'état de projet théorique.

Dans les faits, cette réserve stratégique dédiée aux besoins civils ambitionne de stocker des minerais critiques comme le gallium, le cobalt, le lithium, le nickel et d'autres utilisés notamment par les filières automobile et technologique, en combinant un apport de capitaux privés estimé à 1,67 milliard de dollars à un prêt de 10 milliards de dollars accordé par l'US Export-Import Bank (Ex-Im Bank).

Selon le média Bloomberg, une douzaine d'entreprises américaines ont déjà annoncé leur volonté de participer à ce projet, comme General Motors, Boeing, Google, Stellantis ou encore le spécialiste des verres et matériaux de haute technologie, Corning. En ce qui concerne les achats, ce sont les sociétés Hartree Partners, Traxys North America et Mercuria Energy qui auront la charge de constituer ce stock d'urgence en capacité de tenir 60 jours.

Suite à cette annonce, les actions des principales sociétés américaines opérant dans le secteur des terres rares ont enregistré des rebonds notables, comme dans le cas d'USA Rare Earth, Critical Metals, United States Antimony, ou encore NioCorp Developments.

Source : Bloomberg

