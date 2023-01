2023, l'année du Bitcoin (BTC) ? Oui, selon des analystes de Bloomberg

L’année 2022 a été rude pour le secteur des cryptomonnaies. On a vu une bonne partie de la confiance patiemment construite depuis des années disparaître en même temps que la deuxième plus grande plateforme d’échange mondiale, FTX. Mais le Bitcoin (BTC) est loin d’avoir dit son dernier mot, et il pourrait s’en sortir particulièrement bien en 2023, selon des analystes de Bloomberg.