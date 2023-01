Ralentissement économique, incertitude à long terme... Les prévisions pessimistes du FMI pour 2023

L’année 2023 a été une année charnière pour l’économie mondiale. Et les tendances pour l’année qui vient de s’ouvrir ne sont pas particulièrement positives, selon le Fonds Monétaire International (FMI). L’institution prévoit en effet une récession massive, avec des grandes économies qui vont ralentir fortement. Le point sur ce à quoi l’on peut s’attendre.

Les prévisions du FMI pour 2023

Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) s’exprimait hier au micro de CBS, et faisait part de ses prédictions pour l’année à venir. Elle pointait notamment du doigt une tendance nouvelle : la croissance de la Chine devrait correspondre à la croissance globale, voire être moins élevée pour l’année 2022. C’est la première fois depuis une quarantaine d’années que c’est le cas, et c’est bien sûr dû à un grand ralentissement des activités de la Chine dans un contexte de pandémie de Covid-19.

Les économies étatsuniennes et européennes ne seront cependant pas plus rieuses, si l’on en croit les prévisions de la directrice du FMI :

« Pour la plupart de l’économie mondiale, cela va être une année difficile, plus difficile que l’année qui vient de s’achever. Pourquoi ? Parce que les trois grandes économies – les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, sont toutes en train de ralentir de manière simultanée. »

L’Europe particulièrement touchée

Kristalina Georgieva note que les États-Unis devraient cependant s’en tirer à meilleur compte que les autres régions, en particulier l’Europe, qui a été sévèrement touchée par la guerre en Ukraine :

« La moitié de l’Union européenne sera en récession l’année prochaine. La Chine va aussi ralentir encore plus cette année. »

Et les marchés émergents subiront semble-t-il une double peine. Très dépendants au dollar, ils seront donc particulièrement exposés, alors que leurs économies n’ont pas la solidité des trois territoires économiques majeurs. D’où une prévision particulièrement pessimiste :

« Nous nous attendons à ce qu’un tiers de l’économie mondiale soit en récession. Et même dans les pays qui ne connaîtront pas de récession, des effets similaires seront ressentis pour des centaines de millions de personnes. »

La conclusion de ces prédictions du FMI, c’est aussi que tout sera plus incertain. Kristalina Georgieva note en effet que « plus d’incertitude et plus de crises connectées nous attendent ». L’économie mondiale, et les modèles financiers classiques, sont vraisemblablement à un moment charnière. Une transition vers un nouveau modèle est-elle en cours ? L’écosystème des cryptomonnaies l’espère en tout cas.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Source : CBS – Image : IMF via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

