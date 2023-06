Selon les analystes de Goldman Sachs, les marchés semblent tabler sur une baisse rapide de l’inflation aux États-Unis, qui réduirait la pression en termes de prix. Mais la progression pourrait être plus lente que prévu, en particulier dans certains secteurs comme celui de la santé :

Les coûts de l’énergie pourraient également baisser plus lentement que prévu, mais l’appétit des investisseurs ne reflète pas les indicateurs actuels. On rappelle que la Réserve fédérale ne compte pas réduire ses taux d’intérêt prochainement. Mercredi dernier, son directeur Jerome Powell indiquait ainsi qu’il faudrait attendre deux à trois ans pour voir l’inflation baisser de manière « vraiment significative ».

Du côté européen, l’inflation est en baisse… Mais modérément. Trop modérément selon la directrice du FMI, qui expliquait sur Euronews qu’il s’agissait d’un risque élevé pour l’Union européenne (UE) :

« La chose la plus importante pour l’Europe est de maîtriser l’inflation. Pourquoi ? Parce que l’inflation est mauvaise pour la croissance et qu’elle est une taxe sur les pauvres. À moyen et long terme, il est essentiel pour l’Europe de stimuler l’innovation et de créer plus de dynamisme. »