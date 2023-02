La directrice du FMI envisage une interdiction de certaines cryptomonnaies

Réguler ou interdire ? Le Fonds monétaire international (FMI) envisage un renforcement des règles s’appliquant aux cryptomonnaies, voire une interdiction pure et simple de certains actifs. Retour sur le positionnement de l’institution, et sur ce que cela pourrait augurer.

Le FMI souhaite une régulation plus forte des cryptomonnaies

« Plus de régulation. » C’est une litanie que l’on entend souvent ces derniers mois, suite aux scandales qui ont secoué l’écosystème des cryptomonnaies. Et elle a été de nouveau énoncée par Kristalina Georgieva, en marge d’une réunion des ministres des Finances du G20 qui a eu lieu ce week-end. La directrice du FMI a expliqué qu’il s’agissait d’un point de surveillance de l’institution :

« Nous sommes vraiment en faveur d’une régulation du monde des monnaies numériques. […] Il s’agit d’une de nos priorités. »

Dans une interview auprès de nos confrères de Bloomberg, Kristalina Georgieva s’est par ailleurs expliquée sur ses commentaires récents, qui semblaient indiquer un souhait d’interdire purement et simplement les cryptomonnaies. Elle évoquait en effet cette éventualité il y a quelques jours :

« Si la régulation échoue, si cela prend trop de temps, alors nous ne devrions pas écarter l’idée d’interdire ces actifs, car ils pourraient créer des risques pour la stabilité financière. »

Oui aux stablecoins, non aux autres actifs crypto ?

Elle a donc clarifié ses dires. Il semblerait que la directrice du FMI souhaite faire une différence entre les stablecoins et les autres actifs crypto. Elle estime que les stablecoins entièrement garantis peuvent être « un espace relativement positif pour l’économie », mais que ça n’est pas nécessairement le cas pour « les actifs cryptos non garantis », qui ne sont selon elle « pas des monnaies ». D’où une éventualité d’interdiction pour certaines cryptomonnaies, jugées non fiables par le FMI.

Kristalina Georgieva fait écho à une déclaration officielle de l’institution il y a quelques jours, qui estimait que les avantages des cryptomonnaies « ne s’étaient pas encore matérialisés ». L’institution s’est montrée historiquement hostile au secteur, et préfère faire l’éloge des futures monnaies numériques de banque centrale (MNBC)… Quitte à en faire un outil de surveillance des consommateurs.

Les régulateurs sont actuellement vent debout contre l’écosystème crypto, encouragés par les scandales récents, et un bear market qui s’est prolongé. Il s’agit donc d’attendre de voir jusqu’où cette vague régulatrice portera le monde des cryptomonnaies.

Source : Bloomberg

