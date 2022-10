Le FMI voudrait utiliser les MNBC pour surveiller les habitudes d’achat des consommateurs

L’intervention a eu lieu dans une réunion du FMI appelée « Les MNBC pour l’inclusion financière : risques et récompenses ». Elle faisait intervenir plusieurs invités, dont la Reine Maxima des Pays-Bas, le gouverneur de la Banque centrale d’Indonésie ou le directeur adjoint du FMI, Bo Li.

C’est ce dernier qui a expliqué sa vision des MNBC. Il a salué leur aspect programmable, expliquant que cela permettait de contrôler comment les personnes utilisaient leur argent :

« Avec les MNBC, on peut contrôler précisément ce que peuvent et ne peuvent pas détenir les gens. Mais on peut aussi programmer les usages de l’argent, par exemple le restreindre à des achats de nourriture. »