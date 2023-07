Inflation en 2023 : quelles sont les dernières prévisions du FMI ?

Le Fonds Monétaire International (FMI) a mis à jour ses prévisions concernant l’inflation mondiale, ainsi que la croissance. Que prévoit l’institution et la situation économique des particuliers va-t-elle s’améliorer ?

Les prévisions d’inflation 2023 du FMI

Le FMI a publié une mise à jour de ses prévisions de croissances. La bonne nouvelle, c’est que celles-ci sont plus optimistes que les dernières. L’institution prévoit une croissance à 3% pour l’année en cours, soit un peu plus que les prévisions d’avril dernier, qui établissaient cette progression à 2,8%.

La mauvaise nouvelle, c’est cependant une continuation de l’inflation, qui baissera à un rythme comparativement lent. On note cependant là aussi un certain optimisme : alors que le FMI prévoyait en avril dernier une inflation à 7,2% pour 2023, il a revu sa copie et table plutôt sur 6,8%. Pour 2024, le FMI anticipe une baisse plus nette : l’inflation pourrait s’élever à 5,2%.

Le rapport tempère cependant cet optimisme, pour évoquer une situation globale encore préoccupante :

« Bien que les prévisions de 2023 soient légèrement plus favorables que ce qui avait été prévu en avril 2023, elles restent faibles par rapport aux précédents historiques. »

Guerre en Ukraine, dérèglement climatique et post-Covid

La prudence du FMI est justifiée par une évolution peu prévisible de la guerre en Ukraine, ainsi que des événements climatiques soudains, à l’instar des feux de forêt que l’on peut observer actuellement. Par ailleurs, le rapport note que la reprise post-Covid a été freinée par d’autres éléments géopolitiques.

« L’équilibre entre les risques pour la croissance globale tend à rester pessimiste. L’inflation pourrait rester élevée, voire augmenter si de nouvelles crises surviennent, y compris celles liées à une intensification de la guerre en Ukraine, ainsi que des événements météorologiques extrêmes, qui déclencheraient des politiques monétaires plus restrictives. »

Les États-Unis souffriraient le plus de ce ralentissement. Pour l’Europe, les perspectives pour 2023 sont également pessimistes :

Évolution de la croissance par régions du monde

L’optimisme sera cependant à chercher du côté des salaires, toujours selon le FMI. L’analyste Pierre-Olivier Gourinchas estime en effet que les profits dégagés par les entreprises permettraient des hausses de salaire importantes, sans que cela n’alimente l’inflation :

« Si le marché du travail reste fort, nous devrions nous attendre à ce que les salaires reprennent du terrain. […] Les profits moyens des firmes ont connu une croissance robuste ces deux dernières années. Je m’attends donc à ce qu’il y ait de la place pour faire évoluer les salaires. »

Source : FMI, World Economic Outlook

