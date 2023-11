« Les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) peuvent remplacer les espèces », selon la directrice du FMI

Nous dirigerions-nous vers un monde sans espèces ? C’est la conviction de Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), qui a taclé au passage les monnaies « privées ». Qu’en penser ?

La directrice du FMI envisage un avenir basé sur les MNBC

Kristalina Georgieva a fait part de cette opinion lors d’un discours donné hier, au Festival Fintech de Singapour. La directrice générale du FMI se montre très enthousiaste en ce qui concerne les monnaies numériques de banque centrale, au point d’envisager un avenir où elles viendraient supplanter les espèces :

« Les MNBC peuvent remplacer les espèces, qui sont coûteuses à distribuer dans des économies isolées. Elles peuvent offrir une résilience aux économies les plus avancées. Et elles peuvent promouvoir l’inclusion financière dans les endroits où peu de personnes détiennent des comptes bancaires. »

Les MNBC, qui sont l’équivalent d’espèces numériques détenues par les banques centrales, sont en plein essor en ce moment, et l’immense majorité des économies mondiales ont lancé des projets de numérisation des espèces. Entre opportunités et craintes en ce qui concerne la vie privée, elles suscitent beaucoup de commentaires et de débats.

La monnaie du futur sera publique, et pas privée ?

La directrice générale du FMI a par ailleurs réitéré sa méfiance à l’encontre des monnaies « privées », dont les cryptomonnaies. Elle estime que le secteur public doit continuer à rattraper son retard :

« Le secteur public doit se préparer à déployer des MNBC et des plateformes de paiement liées dans le futur. […] Nous devons tendre une nouvelle voile et prendre plus de vitesse. »

Pour Kristalina Georgieva, le monde de la Tech montre sa rapidité d’évolution, et laisse souvent derrière lui les institutions d’État. Elle estime que cela peut être dangereux :

« Libra [le projet de cryptomonnaie de Meta ndlr] a été un coup de semonce, qui s’est avéré être une fausse alerte. Mais d’autres, plus en accord avec les régulations, vont arriver. Dans ce cas, les MNBC pourraient représenter une alternative sécurisée, et à moindre coût. »

La directrice générale du FMI invite donc les autorités financières à « penser un peu plus comme des entrepreneurs ». Elle souligne l’adaptabilité du secteur privé, en prenant l’exemple de ChatGPT, qui a rassemblé plus de 100 millions d’utilisateurs en deux mois.

La nécessité des paiements transfrontaliers

Kristalina Georgieva note par ailleurs la nécessité de développer des systèmes de paiement transfrontaliers, pour désenclaver les économies. Les monnaies numériques modernes, dont bien sûr les cryptomonnaies, ne sont en effet pas basées sur des zones géographiques arbitraires. Pour la directrice générale du FMI, les gouvernements et institutions financières d’État devraient également s’en inspirer :

« Imaginez cela comme la prochaine génération des places publiques, où les banques centrales, les banques commerciales, et potentiellement même les foyers privés et les firmes, puissent se rassembler pour échanger des MNBC. »

À ce sujet, le FMI avait déjà annoncé une plateforme commune en juin dernier. L’institution internationale n’a jamais caché sa grande méfiance du secteur des cryptomonnaies, allant jusqu’à envisager l’interdiction de certaines d’entre elles en début d’année. Mais les MNBC parviendront-elles à être développées suffisamment rapidement, et à prouver leur intérêt, face à des monnaies privées plus flexibles, plus rapides et plus décentralisées ? C’est ce qui va se jouer dans les prochaines années.

Source : FMI, discours

