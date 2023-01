Quelle évolution pour le Bitcoin en récession économique ?

Alors que l’année 2022 a été centrée sur le thème de l’inquiétude fondamentale autour de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, c’est la thématique de la récession qui va occuper l’espace médiatique en 2023. Quelle évolution prospective peut-on attendre du cours du bitcoin si l’économie occidentale entre en récession économique majeure ?

Bitcoin peut-il être un actif financier refuge en récession économique ?

Nous sommes enfin en 2023 et il était temps de passer à autre chose pour le marché crypto qui a abandonné plus de 65% de sa valeur l’année passée. Le cours du bitcoin n’a malheureusement pas servi de véhicule de couverture contre l’inflation galopante, c’est même le contraire qui s’est produit.

Les Banques Centrales ont adopté une politique monétaire archi-restrictive pour contenir l’envolée verticale du régime des prix, impliquant une hausse marquée des taux d’intérêt obligataires, un facteur fondamental qui a produit un effet baissier sur la capitalisation boursière crypto.

Bitcoin n’a jamais été, n’est pas et ne sera jamais un actif financier de hedge contre l’inflation.

Inflation et hausse des taux d’intérêt, c’était le couple fondamental dominant de l’année dernière, et si ces deux données vont rester importantes en 2023, c’est à présent la probabilité d’une récession économique qui occupe le devant de la scène.

Quel comportement peut-on attendre du cours du bitcoin en période de récession économique majeure ? Il est difficile d’apporter une réponse statistique car la vie du BTC ne dépasse pas 13 années, seules deux occurrences de récession sont présentes :

La crise financière de 2008/2009 (la naissance du BTC) ;

La crise sanitaire de 2020.

Globalement, en période de récession, c’est la tendance du marché actions en bourse et du dollar US sur le Forex qui peuvent agir sur la dynamique des cryptos. Il me semble présomptueux de penser que les cryptos pourraient être une valeur refuge en cas de croissance économique négative.

Pour envisager la fin du bear market crypto en 2023, il faudrait que l’économie mondiale propose un cadre économique de type « soft landing ». Vous trouverez ci-dessous un tableau qui fait la synthèse de l’évolution prospective du BTC en 2023, en fonction du cadre macro-économique potentiel.

Tableau qui propose le statut de certains critères global-macro selon le cadre économique prospectif de 2023

L’analyse technique annonce un retour de volatilité pour début janvier

Revenons à présent à l'analyse technique du cours du bitcoin. Le facteur technique dominant demeure la rupture technique baissière du début du mois de novembre dernier, dans le sillage de l'affaire FTX. Le marché reste en tendance baissière tant qu'il se maintient sur la résistance technique majeure des 19/20K$ et la cible technique naturelle est toujours établie à 11/12K$, un niveau de prix que j'ai pu décrire dans mes précédentes analyses techniques postées dans les colonnes de Cryptoast.

La période de stabilisation actuelle sur les 16.000$ a une source technique, il s'agit du ratio de retracement de 50% de toute la phaser haussière qui s'est construite entre le point bas de la crise sanitaire et le point haut historique de novembre 2021.

En revanche, des divergences techniques haussières (voir graphique ci-dessous) sont bien présentes et elles maintiennent l'équilibre des forces techniques entre les deux scénarios suivants :

La poursuite de la tendance baissière vers la zone support des 11/12K$ ; La réintégration avec volume des 19/20K$.

La mesure de la volatilité court terme (celle à 7 jours) arrive sur un gros support, le marché va faire son choix technique cette première quinzaine du mois de janvier.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du fond Bitcoin de Grayscale

Source : Vincent Ganne

