Jusqu'à 70 $ de Bitcoin offerts pour les fêtes avec Ledger – Offre exclusive valable jusqu'au 31 décembre

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Ledger vous permet de recevoir jusqu'à 70 dollars de Bitcoin pour l'un de ses portefeuilles crypto. Il s'agit d'une opportunité unique d'acquérir du BTC tout en assurant une protection optimale pour vos cryptomonnaies. Comment profiter de cette offre ?

Du Bitcoin offert pour Noël avec Ledger

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Ledger vous offre entre 30 et 70 dollars en Bitcoin pour l'achat de l'un de ses portefeuilles matériels.

Désormais mondialement reconnue, Ledger est une entreprise française s'étant fait connaitre pour ses modèles Ledger Nano S et Ledger Nano X, aujourd'hui incontournables. Depuis, la firme a élargi son portefeuille de produits et offre une gamme complète de hardware wallets innovants.

Voici les bonus en Bitcoin que vous recevrez lors de l'achat d'un portefeuille sur Ledger.com durant cette offre exclusive (collaboration commerciale).

70 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Flex ;

40 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano X ;

30 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano S Plus ;

Un chargeur Belkin BoostCharge et un étui Magnet Shell offerts pour l'achat d'un Ledger Stax.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

✨ En plus des BTC offerts pour l'achat de l'un ou plusieurs produits Ledger (l'offre est cumulable), souscrivez un abonnement d'un an à Ledger Recover pour recevoir 10 $ en Bitcoin supplémentaires.

Le Ledger Nano S Plus (proposé à 79 €) revisite avec brio le célèbre Ledger Nano S. Cette version améliorée, à l’apparence d’une clé USB, offre une solution sécurisée pour la gestion des cryptomonnaies, des tokens non fongibles (NFT) et des interactions avec la finance décentralisée. Accessible et polyvalent, il s’impose comme le cadeau idéal pour un proche tout en restant abordable.

Le Ledger Nano X, disponible à 149 €, incarne le modèle premium de la marque. Contrairement au Nano S Plus, il se distingue par sa compatibilité avec iOS grâce à sa connectivité Bluetooth et son autonomie sur batterie. Là où le Nano S Plus nécessite d’être constamment connecté à un appareil, le Nano X se veut plus flexible et nomade.

Enfin, le Ledger Flex séduit par son écran tactile innovant, offrant à ses utilisateurs un confort et une sécurité inégalés pour la gestion de leurs actifs numériques. Positionné entre le Ledger Nano X et le Ledger Stax, il incarne parfaitement l’excellence de l’entreprise française, en alliant performance, ergonomie et cybersécurité sans compromis.

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital