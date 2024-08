Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en septembre 2024

Quels sont les meilleurs événements crypto à ne pas louper en août 2024 ? Retrouvez notre sélection d’événements organisés en France et à l’international. Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection de 6 rendez-vous aux programmes et locations variés. Découvrons-les en détails.

Comme chaque mois désormais, nous vous proposons une sélection d’évènements dédiés à la blockchain et aux cryptomonnaies pour le mois à venir. Si après un été chargé, il n’y a pas d’évènements majeurs en France en septembre, nous avons toutefois 3 rendez-vous d’envergure à vous partager, dont 2 chez nos voisins proches. En outre, nous mettrons également en lumière 2 meetups locaux et un hackathon.

Pour plus de détails, notre section évènements vous apportera toutes les informations nécessaires, afin de faciliter au mieux votre organisation.

Meetup de Bitcoin Lille

Pour commencer le mois, l’association Bitcoin Lille donne rendez-vous aux passionnés de cryptomonnaies au Café Oz The Australian Bar, le 4 septembre prochain à 19 h.

Principalement axée sur Bitcoin (BTC), l’association cherche à démocratiser sa technologie et faire découvrir son fonctionnement au plus grand nombre et ce meetup permet ainsi à ses membres de se retrouver chaque 1er mercredi du mois.

Outre un moment convivial, une présentation des projets en cours et la possibilité d’emprunter des livres sur Bitcoin, ce rendez-vous gratuit de rentrée permettra aussi de prendre son adhésion à l’association.

👉 Retrouvez les informations nécessaires à propos du Meetup de Bitcoin Lille

Meetup DeFi France à Nantes

En début de mois, toujours, les Nantais pourront se retrouver le 5 septembre prochain à 18 h 30, au Palace _icilundi de Nantes. Au programme de ce rendez-vous coorganisé par DeFi France et Ethereum France, un keynote sur le thème « Que nous réserve l’avenir de la finance ? ».

Après cela, la soirée se poursuivra par un moment d’échanges entre intervenants et participants, autour de pizzas et de bières locales.

Si l’évènement est gratuit, il conviendra néanmoins de s’inscrire avant le 3 septembre, 23 h 59.

👉 Apprenez-en plus sur le meetup de DeFi France

Aptos Code Jam by Kiln à Paris

Le 11 septembre au sein de ses locaux, Kiln organise un « Code Jam » en partenariat avec l’Aptos Foundation. Dès 18 h, l’objectif est de faire se rencontrer développeurs et ingénieurs autour d’ateliers et cessions sur « tableau blanc », afin que chacun puisse obtenir des retours concrets sur ses idées.

En collaboration avec le hackathon Aptos Code Collision, cet évènement gratuit permettra par ailleurs aux porteurs de projet de tenter leur chance de se faire remarquer dans cet évènement communautaire, au cours duquel 500 000 dollars de prix sont mis en jeu, ainsi que des accompagnements par des mentors.

👉 Plus d’informations sur l’Aptos Code Jam by Kiln

TOKEN2049 à Singapour

Après une édition réussie le printemps dernier à Dubaï avec plus de 10 000 participants, TOKEN2049 revient en septembre à Singapour au cœur du prestigieux hôtel du Marina Bay Sand.

Le 18 et 19 septembre, des noms bien connus de l’écosystème Web3 prendront la parole, à l’image d’Anatoly Yakovenko, le cofondateur de Solana, Richard Teng, le PDG de Binance, Jeremy Allaire, le PDG de Circle ou bien Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon.

Sur place, des professionnels comme Google, BlackRock, Coinbase ou bien Chainlink seront présents. Pour accéder à l’évènement, il faudra toutefois débourser entre 700 et 5 000 euros pour acheter une place.

Cette fois-ci, ce sont plus de 20 000 participants et 7 000 entreprises qui sont attendus, le tout en provenance du monde entier.

👉 Retrouvez tous les détails sur TOKEN2049

European Blockchain Convention à Barcelone

Les 25 et 26 septembre prochains, la capitale catalane accueillera l’European Blockchain Convention, lors de laquelle sont attendus près de 200 intervenants au Fira de Montjuïc de Barcelone. Parmi eux, nous pouvons notamment citer Sébastien Borget, le cofondateur de The Sandbox, Eric Demuth, le PDG de Bitpanda et Marguerite de Tavernost, directrice des investissements de Cathay Innovation.

Durant les diverses prises de paroles, plusieurs sujets seront évoqués allant de la régulation aux dernières innovations de l’écosystème Web3. En plus des conférences, un hackathon, une « startup battle », des cessions de networking et une afterparty sont au programme.

Pour le grand public, les prix vont de 700 à 5 000 euros, en fonctions du type de billet.

👉 Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’European Blockchain Convention de Barcelone

ETHMilan 2024

Pour clôturer le mois, le théâtre Franco Parenti de Milan accueillera l’ETHMilan le 26 et 27 septembre. Au cours de ces 2 jours, 1 200 visiteurs sont attendus pour assister aux conférences de 120 intervenants. Annoncé comme le plus gros évènement crypto d’Italie, ETHMilan reprend les codes classiques des rendez-vous crypto avec du réseautage, des prises de paroles et un hackathon.

Plusieurs sponsors d’envergures soutiennent l’évènement, tels que Robinhood, Binance ou bien Lido.

Coté tarif, ETHMilan reste largement accessible, allant de billets gratuits pour les étudiants jusqu’à une cinquantaine d’euros par place.

👉 Découvrez le programme complet d’ETHMilan

