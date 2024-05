Donald Trump pourrait bientôt accepter des donations en cryptomonnaies pour sa campagne

Il est désormais établi que Donald J. Trump est favorable aux cryptomonnaies et aux actifs numériques. Au mois de décembre 2022, il avait lancé une collection de tokens non fongibles (NFT) à son effigie lui permettant de récolter près de 5 millions de dollars en Ethers.

Depuis le début de l'année 2024, Trump s'est exprimé à plusieurs reprises en faveur des cryptomonnaies, faisant de leur réglementation un enjeu politique majeur.

Récemment, Robert F. Kennedy Jr., candidat démocrate actuellement à la 3e place dans les sondages pour l'élection présidentielle, s'est également prononcé en faveur des blockchains. Il a promis de partager l'intégralité du budget des États-Unis sur la blockchain pour permettre aux citoyens de voir tous les mouvements financiers.

Hier, le 45e président des États-Unis a organisé le « Trump Cards NFT Gala », un dîner réunissant les détenteurs de sa collection de tokens non fongibles (NFT).

Lors de l'événement, Frankdegods, un crypto et NFT enthousiaste, a eu l'opportunité de poser une question à Donald Trump sur l'avenir des cryptomonnaies dans le pays.

i asked donald trump how he’s going to keep crypto businesses in america.

sounds bullish 🇺🇸 pic.twitter.com/rvuztPmQ8P

— Malcolm (33.3%) (@macdegods) May 9, 2024