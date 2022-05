Le Vatican se lance dans les tokens non fongibles (NFT) et le metaverse

Le Vatican se lance à son tour dans les NFT

La vénérable institution qu’est le Vatican a annoncé la nouvelle cette semaine : elle se lancera dans les NFT, avec une collection virtuelle. Les œuvres artistiques, manuscrits et autres objets rares détenus par le Vatican seront numérisés, et exposés dans une galerie numérique accessible en réalité virtuelle.

Le projet se base sur une collaboration avec la société de réalité virtuelle Sensorium, et Humanity 2.0, une organisation à but non lucratif qui fait partie du Saint-Siège. Selon le Vatican, le but est de rendre accessibles les conséquentes collections rassemblées en son sein :

« Nous avons hâte de travailler avec Sensorium afin d’explorer des moyens de démocratiser l’art, afin de le rendre plus accessible aux peuples autour du monde, sans tenir compte de leurs limitations socio-économiques et géographiques. »

A priori, ces NFT ne seront pas disponibles à la vente. Un responsable presse du Vatican confirme ainsi :

« La nature de ce projet […] est exclusivement sociale et pas commerciale. Par ailleurs, les NFT ne seront pas nécessairement des œuvres, mais ils peuvent aussi inclure des tickets et d’autres objets. »

👉 A lire sur le sujet — Metaverse : comprendre ces mondes virtuels basés sur la blockchain et les NFTs

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Pape, metaverse et NFT

Si le projet du Vatican est encore un peu flou, cela reste une étape considérable pour une institution religieuse. Jusque là, le Web3 et les grandes religions ne faisaient pas particulièrement bon ménage.

Par ailleurs, la stratégie semble globale. Comme le rapportaient récemment nos confrères de Motherboard, un responsable du Vatican confirmait que : « le Vatican compte amener son héritage […] dans le metaverse. » On note en effet que ce n’est pas une simple collection qui est proposée, mais bien une galerie numérique.

C’est une preuve de plus de l’attrait des NFT, qui ont réussi à s’immiscer dans des sphères jusque là hostiles à la blockchain et aux cryptomonnaies.

👉 Découvrez aussi — VanEck entre dans le metaverse avec le lancement d’une collection NFT

Sources : Artnews, Vice

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité