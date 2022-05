VanEck entre dans le metaverse avec le lancement d'une collection NFT

VanEck se lance dans les NFTs

Réputé comme étant l'un des leaders des investissements dans le secteur du numérique, VanEck continue de défricher la voie vers le monde de demain. Le fonds d'investissement américain vient d'annoncer le lancement de VanEck Community NFT, la première collection de tokens non fongibles (NFTs) offerte par une société de gestion d'actifs.

It’s here! Launching today, the VanEck Community NFT, the first #NFT offered by a global asset manager. Follow @vanecknft for updates: https://t.co/6Nw7uUqm1i pic.twitter.com/wG5YBdIcz4 — VanEck (@vaneck_us) May 2, 2022

Celle-ci sera composée de 1 000 NFTs uniques, distribués à 1000 personnes au hasard souhaitant avoir un accès anticipé à des d'opportunités d'investissement et participer à des événements à la fois réels et virtuels. La détention d'un NFT offrira également « un accès exclusif à une communauté inclusive qui est à la fois gratuite et d'une utilité réelle ».

Bien que les NFTs soient souvent comparés à des œuvres d'arts numériques, ils servent également à tokeniser tout ce qui nous entoure. Cela peut être des éléments de jeux vidéos ou encore de l'immobilier, comme le fait par exemple RealT. Concrètement, VanEck décrit VanEck Community NFT comme une carte de membre numérique.

Qu'attendre de VanEck Community NFT ?

La première version des NFTs sera envoyée aux participants sélectionnés dans le courant de cette semaine. Elle sera basée sur un personnage fictif, Hammy, adapté du célèbre Alexander Hamilton, père fondateur des États-Unis. Celui-ci sera en plein voyage temporel, naviguant entre le passé et le futur pour comprendre le monde de la finance.

À la fin du mois de mai, les NFTs évolueront vers la version finale, à savoir un avatar 3D de haute qualité. Ils disposeront chacun d'attributs variables et plus ou moins rares, permettant de les classer de la sorte : 750 communs, 230 rares et 20 légendaires. Chaque propriétaire de NFT pourra bénéficier de plusieurs avantages uniques en fonction de ces trois niveaux de raretés.

« Le NFT de la communauté VanEck permet à VanEck de favoriser l'engagement et la communauté parmi ceux qui sont passionnés par la finance et la crypto ».

Cette initiative intervient à peine un mois après que Jan van Eck, le PDG de la société éponyme, ait montré son engouement pour le secteur lors de la conférence Bitcoin Miami 2022. Il avait notamment exprimé son intérêt pour le phénomène des NFTs et affirmé que la technologie blockchain pourrait révolutionner Wall Street.

D'ailleurs, VanEck n'en est pas à son coup d'essai dans le secteur des cryptomonnaies. L'année dernière, la société américaine s'était notamment vu refuser la création d'un ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC).

