Les ETF Ethereum spot seront probablement rejetés, selon le PDG de VanEck

Hier, mardi 9 avril 2024, Jan van Eck, le PDG de VanEck, a pris la parole sur CNBC pour discuter des ETF Bitcoin spot, approuvés depuis le mois de janvier 2024, ainsi que des ETF Ethereum spot en attente d'approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Concernant Bitcoin, van Eck s'est exprimé avec beaucoup d'optimisme, considérant que les conditions de marché actuelles étaient favorables pour une appréciation du cours du BTC. Il a souligné que nous étions dans un marché haussier, et qu'on pouvait s'attendre à des corrections de l'ordre de 20 à 25 %. Néanmoins, il a affirmé que c'était une période propice pour Bitcoin.

Selon lui, Bitcoin est une réserve de valeur semblable à l'or et ne comprend pas comment cet avis peut être contredit, il affirme :

« C'est une valeur refuge, il a une offre limitée, il a les mêmes caractéristiques que l'or et je ne vois pas comment on peut contredire ça alors que l'or et Bitcoin ont enregistré des plus hauts historiques cette année et en 2021. Ils évoluent vraiment en tandem, peut-être pas au jour le jour, mais je sais que tous nos clients qui ont investi dans l'or depuis 1968 s'intéressent à Bitcoin pour compléter leurs possessions d'or. »