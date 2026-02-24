Meta relance ses projets de stablecoin : Stripe pressenti pour piloter les paiements

Cinq ans après l'abandon forcé de Diem, Meta prépare discrètement son retour dans l'univers des stablecoins. Le groupe de Mark Zuckerberg prévoit d'intégrer un prestataire tiers pour gérer des paiements en stablecoin dès le second semestre 2026, et Stripe serait en pole position pour décrocher le contrat, selon des sources proches du dossier.

Meta se relance dans les stablecoins après l'échec de Diem

Rappelez-vous de l'un des échecs les plus retentissants de l'histoire de la crypto : en juin 2019, Facebook annonçait en grande pompe le lancement de Libra, un stablecoin mondial adossé à un panier de devises. Il était soutenu par 28 partenaires de premier plan, dont PayPal, Mastercard, Uber et Spotify. L'idée était de créer une monnaie universelle accessible à tous les utilisateurs des applications du groupe, et de court-circuiter les réseaux bancaires traditionnels.

Les régulateurs n'ont pas laissé passer ça. Banques centrales, Congrès américain, Commission européenne : la levée de boucliers a été quasi universelle. Les partenaires ont décampé les uns après les autres.

En décembre 2020, l'association Libra s'est rebaptisée Diem et a revu ses plans à la baisse : abandonnant l'idée de monnaie globale, elle s'est repliée sur un simple stablecoin en dollars, et a quitté la Suisse pour s'installer aux États-Unis avec la banque Silvergate. Rien n'y a fait.

David Marcus, l'ancien responsable du projet, a depuis qualifié cet abandon d'« assassinat politique ». En janvier 2022, les actifs de Diem ont été vendus à Silvergate pour 182 millions de dollars. L'héritage technique du projet survit aujourd'hui à travers les blockchains Aptos et Sui, fondées par d'anciens membres de l'équipe.

Cette fois, Meta ne veut pas reproduire l'erreur de 2019. Plutôt que de porter son propre stablecoin, le groupe a envoyé une demande de proposition à plusieurs entreprises tierces pour gérer ces paiements.

Stripe en pole position pour le projet

Stripe ressort comme le candidat le plus probable : la société a racheté l'an dernier Bridge, spécialiste des infrastructures stablecoin, et son PDG, Patrick Collison, a rejoint le conseil d'administration de Meta en avril 2025. Le lancement arriverait au second semestre 2026.

Le contexte réglementaire a aussi radicalement changé. Ce qui avait coulé Diem a changé : le GENIUS Act, signé par Donald Trump en 2025, a établi pour la première fois un cadre légal clair pour les émetteurs de stablecoins aux États-Unis. En s'appuyant sur un prestataire tiers déjà régulé, le groupe évite de se retrouver dans le viseur des régulateurs comme en 2019.

Pour Meta, l'enjeu est considérable : le groupe disposerait d'une infrastructure unique pour déployer des paiements peer-to-peer et faciliter les transferts internationaux… et activer du commerce intégré directement dans ses applications. avec plus de 3 milliards de clients potentiels sur Facebook, WhatsApp et Instagram.

