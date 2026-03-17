PayPal amorce le déploiement de son stablecoin PYUSD dans le monde entier

Jusque-là uniquement accessible aux États-Unis et au Royaume-Uni, le stablecoin PYUSD de PayPal entame un déploiement mondial impliquant désormais plus de 70 pays. Les clients de ce géant du paiement situés dans l’Union européenne vont-ils pouvoir profiter de son rendement annuel de 4 % ?

Le stablecoin PYUSD devient accessible dans plus de 70 pays

Le géant du paiement PayPal a clairement été l'un des premiers à sentir le vent tourner en faveur des stablecoins, puisqu'il s'inscrit activement dans le secteur depuis août 2023 suite au lancement de son token PYUSD, jusqu'à présent uniquement accessible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Un stablecoin d'autant plus intéressant qu'il propose un rendement actuellement fixé à 4 % annuels pour ses détenteurs américains, alors même que le secteur bancaire local tente de s'opposer à cette option en bloquant le processus réglementaire de la législation crypto initiée par l'administration Trump.

Pour approfondir : On vous explique tout sur le stablecoin PYUSD de PayPal

Le stablecoin PYUSD de PayPal affiche une capitalisation supérieure à 4 milliards de dollars

Un contretemps réglementaire qui n'empêche apparemment pas la société PayPal d'initier une campagne de déploiement agressive afin de permettre à ses clients situés dans plus de 70 pays de pouvoir acheter, conserver, envoyer et recevoir du PYUSD directement dans leurs comptes et vers des portefeuilles externes.

Selon les informations disponibles, cette expansion mondiale du stablecoin de PayPal concernerait actuellement des zones comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, mais également l'Europe, avec quelques pays plus précisément mentionnés comme Singapour, le Pérou, le Guatemala, la Colombie ou encore l’Ouganda.

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Un déploiement privilégié dans « les régions qui en ont le plus besoin »

Rien de précis ne permet pour le moment d'affirmer que la France fera partie de cette première vague, d'autant plus si l'on considère que la stratégie de PayPal semble concerner dans un premier temps « les régions qui en ont le plus besoin », selon la vice-présidente senior et responsable crypto de PayPal, May Zabaneh.

En effet, elle explique par exemple dans les colonnes du média Fortune comment les utilisateurs de PayPal au Pérou pourront désormais conserver leurs fonds sous forme de PYUSD, adossé au dollar américain, alors qu'ils devaient jusqu'à présent de payer des frais de transfert internationaux et de retirer l’argent en soles péruviens.

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Dans le même temps, ce déploiement mondial du PYUSD s'inscrit dans une volonté plus large de « démontrer comment les stablecoins peuvent réellement être intégrés dans un réseau de distribution pour les consommateurs et les commerçants », avec une rapidité de traitement qui repose sur des frais minimes.

Enfin, May Zabaneh affirme que cette initiative « introduit une logique de solde dans ces comptes ainsi qu’une notion de rendement ». Cela voudrait-il dire que l'expansion du stablecoin PYUSD se fera en conservant sa capacité à générer des rendements ?

Une volonté qui pourrait bien se heurter à de nouvelles réticences réglementaires locales, notamment dans le cas de l'Union européenne bien décidée à privilégier son euro numérique au détriment des stablecoins et « autres solutions privées », jugées problématiques.

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Source : Fortune

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