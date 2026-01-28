Près de 40 % des commerçants américains acceptent désormais les cryptomonnaies, selon PayPal

Une lame de fond ? 4 commerçants américains sur 10 accepteraient désormais les cryptomonnaies, selon un rapport de PayPal.

Les commerçants de plus en plus ouverts aux cryptomonnaies

PayPal s’appuie sur une nouvelle étude effectuée en partenariat avec la National Cryptocurrency Association (NCA). Selon le rapport 39 % des commerçants américains accepteraient désormais les cryptomonnaies, soit près d’un marchand sur 10.

Par ailleurs, le secteur est de plus en plus conscient des enjeux liés aux cryptomonnaies. Le rapport estime en effet que 84 % des commerçants estiment que les paiements en cryptomonnaies vont devenir courants dans les 5 prochaines années. Ils se basent sur leur expérience : les deux tiers d’entre eux affirment qu’au moins un client par mois cherche à payer avec des cryptomonnaies.

Tout cela suggère que les paiements en cryptomonnaies font de plus en plus partie des habitudes des consommateurs, selon May Zabaneh, la vice-présidente et responsable des cryptomonnaies de PayPal :

Ce que nous constatons, à la fois dans ces données et dans nos échanges avec nos clients, c’est que les paiements en cryptomonnaies dépassent le stade de l’expérimentation pour s’ancrer dans le commerce du quotidien.

Une adoption basée sur un meilleur accès

Pour May Zabaneh, l’enjeu est sans surprise la facilité d’accès. Les cryptomonnaies créent en effet de la valeur pour les commerçants, mais à condition qu’elles soient accessibles et utilisables aisément :

Lorsque les paiements en crypto sont proposés sous des formats aussi familiers que les cartes ou les paiements en ligne, ils deviennent un puissant levier de croissance, aidant les entreprises à toucher de nouveaux clients et à accéder plus rapidement à leurs fonds.

À ce stade, l’adoption des paiements en cryptomonnaies s’observe majoritairement dans les grandes entreprises, celles dont les revenus dépassent les 500 millions de dollars par an. Selon PayPal, elles sont 50 % à accepter les cryptos en tant que moyen de paiement.

Les entreprises ouvertes aux cryptomonnaies rapportent que celles-ci correspondent à 26 % de leurs ventes. Et la tendance s’accélère, selon la majorité des sociétés qui ont été interrogées.

Des inégalités générationnelles

Sans surprise, ce sont les jeunes acheteurs qui mènent la charge. 77 % des Millenials et 73 % de la génération Z déclarent être intéressés par les paiements en cryptomonnaies, contre 28 % pour la génération X et 4 % pour le Baby Boomers.

Le rapport note également que certains secteurs d’activité sont plus « crypto-friendly » que d’autres. 81 % du secteur de l’hospitalité et des voyages rapporte avoir adopté les cryptomonnaies. On note également une forte présence dans le domaine des biens numériques et jeux vidéo, ainsi que dans le domaine des ventes et de l’e-commerce.

Cela montre donc que les cryptomonnaies sont en train de devenir une option de paiement viable aux États-Unis, dans un cadre réglementaire qui a évolué. Une tendance qui pourrait arriver jusqu’en Europe, à l’heure où les réglementations sont plus solidement établies.

Source : PayPal

