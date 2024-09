Le géant PayPal intègre désormais les adresses Ethereum Name Service (ENS)

Ce mardi, ENS Labs a annoncé que les plateformes de paiement en ligne Paypal et Venmo ont intégré la possibilité d'envoyer des cryptomonnaies au travers d'Ethereum Name Service (ENS).

L'ENS est un système de dénomination décentralisé construit sur la blockchain Ethereum qui donne des noms lisibles et facilement mémorisables aux adresses cryptos.

Par exemple, au lieu de devoir recopier ou copier coller l'adresse Ethereum de Cryptoast commençant par « 0x » suivis de 40 caractères hexadécimaux, au travers de l'ENS cette adresse correspondrait à « Cryptoast.eth ».

Désormais, les utilisateurs de Paypal et Venmo peuvent saisir l'adresse ENS du destinataire directement dans le champ de recherche lors de l'envoi de cryptos, et les plateformes de paiement identifieront automatiquement les adresses de portefeuilles liées à l'ENS.

Ainsi, cette nouvelle fonctionnalité devrait réduire les risques d'erreurs lors de la saisie de l'adresse, et signe surtout la volonté du géant des paiements PayPal de s'immiscer encore davantage dans le monde du Web3.

Travailler avec Paypal et Venmo nous permet d'atteindre les nouveaux venus dans ce domaine et ceux qui préfèrent la familiarité des plateformes de paiement Web2. En intégrant ENS à des plateformes qu'ils (les utilisateurs) connaissent déjà et auxquelles ils font confiance, nous leur facilitons l'interaction avec la finance décentralisée dans un environnement Web2 traditionnel.