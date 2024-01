Pourquoi le token Ethereum Name Service (ENS) a-t-il subitement grimpé de presque 70 % ?

Alors que la chute du cours du Bitcoin (BTC) et plus largement du marché crypto dans sa quasi-globalité ont occupé l'actualité de la journée, des outsiders sont sortis du lot et sont parvenus à réaliser des performances surprenantes à contre-courant.

C'est notamment le cas de l'ENS, le token de gouvernance d'Ethereum Name Service, l'application qui propose des noms de domaine décentralisés pour les portefeuilles Web3 ou les sites Internet. Effectivement, l'ENS a grimpé de presque 70 % sur environ 2 heures :

Évolution du cours du token ENS depuis le mois d'avril 2023

Ce faisant, le token ENS est parvenu à retrouver son cours du mois d'avril 2023, c'est-à-dire qu'il s'échange actuellement à plus de 12 dollars par unité. Bien que le service Ethereum Name Service comptabilise 2,1 millions de noms de domaine enregistrés pour environ 800 000 utilisateurs uniques, le cours du token ENS a observé une baisse quasi permanente depuis son lancement.

👉 Pour en savoir plus, lisez notre fiche dédiée à l'Ethereum Name Service (ENS)

À titre de comparaison avec son cours actuel, l'ENS avait atteint un prix le plus haut de 85,69 dollars au mois de novembre 2021.

Cette hausse momentanée (le cours de l'ENS est reparti à la baisse depuis) est due à une publication de Vitalik Buterin, le co-fondateur de la blockchain Ethereum (ETH), partagée sur X. Le lien que Vitalik a partagé dirige vers la documentation Ethereum Name Service expliquant en quoi ces noms de domaine peuvent apporter « des gains d'efficacité » aux layers 2 d'Ethereum :

All L2s should be working on (trustless, merkle-proof-based) CCIP resolvers, so that we can have ENS subdomains registerable, updateable and readable directly on L2s.

ENS is super-important, it needs to be affordable!https://t.co/Ice1lTttFE

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 3, 2024