Le Bitcoin chute brutalement autour des 42 000 dollars et les rumeurs autour des ETF vont bon train

Le cours du Bitcoin a perdu plus de 8 % en l'espace de quelques heures, passant de 45 400 à moins de 42 000 dollars, avant de remonter pour finalement osciller entre 42 000 et 42 500 dollars. Autrement dit, le Bitcoin a retracé tous ses gains accumulés depuis le début d'année :

Évolution du cours du Bitcoin depuis le début d'année 2024

Une telle chute n'a pas été sans conséquences pour les traders : à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 644 millions de dollars ont été liquidés sur les dernières 24 heures, la grande majorité ayant été effacée lorsque le BTC est passé sous le seuil des 44 000 dollars.

Selon Coinglass, il s'agit de la liquidation simultanée de positions long la plus importante depuis 2022. Et selon PeckShield, une whale a eu le malheur de se faire liquider une position short à plus de 2 800 WETH, soit 6,7 millions de dollars.

The largest longs liquidation so far in the last year.#Bitcoin nearly $3B in Open Interest wiped out.

👉https://t.co/C47AgBCcTk pic.twitter.com/7OAm5j10JD

