Anniversaire du Bitcoin : Satoshi Nakamoto minait le bloc « Genesis » il y a 15 ans

Il y a 15 ans jour pour jour, Satoshi Nakamoto minait le bloc « Genesis », aussi appelé bloc 0, marquant la première étape concrète vers le réseau Bitcoin que nous connaissons aujourd'hui. L'occasion de revenir sur les débuts du BTC, ce qu'il a accompli durant cette année 2023, et les défis qui l'attendent prochainement avec l'arrivée des institutionnels.

Le premier bloc Bitcoin a été miné il y a 15 ans

Cela fait 15 ans jour pour jour qu'a été miné le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin (BTC) par l'illustre inconnu dissimulé derrière le pseudonyme « Satoshi Nakamoto ». Depuis, le roi des cryptomonnaies a considérablement avancé, et ce sont désormais plus de 824 000 blocs qui ont été minés sur le réseau Bitcoin à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Numéros des derniers blocs Bitcoin minés

Ce premier bloc, appelé « Genesis » ou « Bloc 0 », marque le début d'une révolution dans le domaine financier en introduisant un système de transfert de valeur décentralisé et se voulant résistant à la censure. L'un des aspects fascinants du bloc Genesis réside dans les 50 Bitcoins initiaux qu'il a générés : ces premières unités de la monnaie numérique sont considérées comme perdues.

Cela découle d'une décision de Satoshi Nakamoto, qui a intégré une sortie spéciale dans le code source de Bitcoin, rendant ces BTC inutilisables. Autre fait intéressant, Satoshi Nakamoto a noté un message dans les quelques données jointes dans ce premier bloc, et il s'agit d'un des titres de la couverture du journal britannique The Times du même jour : « The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ».

Couverture de l'édition du Times du 3 janvier 2009

Boudé à ses débuts (il était d'ailleurs possible d'obtenir du Bitcoin gratuitement via des faucets), le Bitcoin a vécu ses premières années avec une valeur quasi nulle et peinait à trouver ses premiers adeptes. Avec du recul, cette faible valeur initiale a donné lieu à quelques histoires d'anthologie.

On se souvient notamment de l'histoire du développeur Lazlo Hanyecz, qui avait déboursé 10 000 BTC pour s'offrir 2 pizzas au mois de mai 2010. Une transaction que l'on a du mal à réaliser aujourd'hui, mais le contexte était radicalement différent : à ce moment-là, un Bitcoin s'échangeait alors entre 0,003 et 0,004 dollar, bien loin de son prix le plus haut (ATH) dépassant les 69 000 dollars atteint au mois de novembre 2021.

Car oui, malgré les innombrables barrages auxquels il a pu se heurter, qu'il s'agisse de la vindicte populaire, des médias de grand chemin, des hommes politiques ou des gouvernements, le Bitcoin a su intéresser un nombre croissant d'individus, et il continue aujourd'hui sur cette voie.

Et même les institutionnels, pourtant prompts à bouder le roi des cryptomonnaies, notamment en arguant qu'il ne se « base sur rien » (pourtant, la monnaie fiduciaire n'est plus liée à des actifs tangibles depuis la fin du système de Bretton Woods en 1971), finissent par l'adopter.

Ce tournant s'est matérialisé de manière notable cette année avec les multiples demandes d'ETF Bitcoin au comptant déposées par des titans du milieu financier à l'instar de BlackRock, Valkyrie, Grayscale, VanEck, Bitwise ou encore Ark Invest. C'est d'ailleurs dans une semaine que la Securities and Exchange Commission (SEC) doit se prononcer à leur égard, et il pourrait s'agir là d'un tournant majeur dans l'histoire du Bitcoin.

Bien sûr, il est probable que les intéressés voient davantage là une manière de capter de nouveaux capitaux que de manifester un intérêt soudain à la philosophie entourant Bitcoin.

Évolution du cours du BTC de janvier 2023 à aujourd'hui avec les dates clés relatives aux ETF Bitcoin au comptant

Et la question des ETF divise : certains y voient là une voie d'entrée pour les investisseurs qui n'ont pas envie de s'encombrer avec une adresse Bitcoin, et donc un apport de liquidités par extension, là où d'autres comme Arthur Hayes (cofondateur de BitMEX) y voient plutôt un pied de nez à la philosophie du Bitcoin, qui consiste effectivement à s'affranchir du milieu bancaire traditionnel via un système de paiement « pair à pair ».

2023 aura également été l'année d'apparition des inscriptions Ordinals sur Bitcoin, une nouveauté là aussi loin de faire l'unanimité, tant chez les investisseurs que les développeurs de clients Bitcoin.

Reste à voir ce que nous réserve l'année 2024...

