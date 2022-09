Noms de domaines Ethereum (ENS) : Vitalik Buterin souligne les problèmes de la spéculation

Devant la popularité grandissante d’Ethereum Name Service (ENS), Vitalik Buterin met en garde contre les problèmes engendrés par la spéculation sur les noms de domaines, pour la DAO du protocole. Ainsi, il a proposé des pistes d’améliorations, notamment grâce à un système de taxe annuelle.

Vitalik Buterin s’interroge sur les lacunes actuelles de l’ENS

Les tokens non fongibles (NFT) Ethereum Name Service (ENS) ont le vent en poupe ces derniers temps, et cette tendance n’a pas échappé à Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum (ETH).

Celui-ci a mis en lumière les problèmes que ceci pouvait engendrer. Il pointe notamment du doigt les spéculateurs achetant de nombreux ENS, dans l’espoir de les revendre avec une plus-value. D’après son analyse, Vitalik Buterin estime d’ailleurs qu’une majorité des mots en 5 lettres présents dans la liste du Scrabble sont déjà pris et que 40 % d’entre eux sont à vendre ou ont été vendus sur OpenSea.

Alors que ce problème est encore marginal, il pourrait s’intensifier à long terme. En effet, enregistrer un ENS encore non utilisé est bon marché, à tel point que cela encourage la tendance à réserver des noms à des fins spéculatives.

Cette tendance pourrait donc amener les futurs utilisateurs de cette technologie à se tourner vers le marché secondaire, du fait que leur nom de prédilection serait déjà réservé. Et c’est sur ce marché secondaire que les prix peuvent exploser à la hausse.

Vitalik Buterin décrit alors un scénario où de nombreux ENS seraient dormants, car leur propriétaire ne trouverait pas d’accord sur un prix de vente. Cela conduirait ainsi à une perte de revenus pour la DAO d’Ethereum Name Service, lui infligeant un manque à gagner pour innover.

D’autre part, si avec un Domain Name Service (DNS) classique, il est possible de se réorienter vers une extension en « .com », « .fr » ou « .io » par exemple, ENS ne permet, par définition, que « .eth ».

Les solutions proposées pour contourner le problème

Devant ce constat, Vitalik Buterin a proposé des pistes d’amélioration au système actuel. Cela pourrait notamment passer par un système de taxe annuelle, qui inciterait à ne pas conserver d’ENS uniquement dans un but spéculatif.

Après avoir exploré plusieurs versions de cette potentielle taxe, l’une d’elles semble présenter un compromis intéressant.

Cela consisterait à créer un système d’enchères via un smart contract, dans lequel de potentiels acquéreurs placeraient leur mise. La fonction mathématique permettant de calculer cette taxe prendrait alors en compte la plus grosse des enchères pour définir un montant annuel à payer.

Le propriétaire d’un ENS aurait ensuite le choix de payer cette taxe ou d’accepter la proposition du plus offrant.

Un tel système est certes imparfait, mais c’est l’une des pistes de développement proposées par Vitalik Buterin pour améliorer le fonctionnement d’Ethereum Name Service. Si le fondateur d’Ethereum a conscience qu’il n’y a pas de solutions miracles pour pallier les problèmes engendrés par la spéculation à outrance, il espère tout du moins y apporter des axes de réflexion.

Sources : Blog de Vitalik Buterin, Image : Twitter

